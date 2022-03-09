Maxima готова принять на работу до 300 украинских беженцев

«За последнюю неделю мир вокруг нас изменился. Это повлекло с собой действия, которые никто не мог предвидеть», – сказала руководитель по персоналу Maxima в Эстонии Леа Кимбер. Среди прочего, одна из крупнейших торговых сетей Эстонии решила поддержать как нуждающихся в самой Украине, так и тех, кто был вынужден покинуть свои дома и приехать в Эстонию. Maxima также готова нанять на работу до 300 человек, вынужденных бежать из Украины после 24 февраля.

«У нас есть вакансии в магазинах, производственных и логистических центрах, где напрямую не требуется знание эстонского языка, но где украинцы могли бы очень хорошо работать», – сказал Кимбер. Maxima готова предложить работу вынужденным бежать из Украины людям более чем на десяти различных должностях. Компания ждет на работу сотрудников для проведения инвентаризации, специалистов по торговле с опытом работы в розничной сети.

Среди вакансий в магазинах есть, например, места как дневных, так и ночных работников зала и уборщиков. На производстве Maxima предлагает работу пекарям-кондитерам, поварам, мясникам и комплектовщикам, а на центральном складе – транспортным рабочим. Maxima также разместила описания всех вакансий в онлайн-среде, созданной кассой по безработице специально для украинских военных беженцев.

Maxima нанимает украинцев на работу уже с 2019 года. По словам Кимбер, в компании высоко ценится украинская рабочая сила. «Они молодцы, и на них можно положиться. Украинцы здесь легко справляются, потому что им подходит наше языковая среда», – подчеркнула она. В настоящее время в Maxima работают 32 украинца, ближайших родственников которых компания пообещала принять и оказать им необходимую помощь для обустройства в Эстонии.

«Maxima на сегодня является уже очень многообразной, международной компанией. У нас работают люди более 15 национальностей, представляющие разные культуры и говорящие на разных языках. Мы одинаково уважаем всех людей, независимо от их национальности или языка, на котором они говорят», – сказала руководитель по персоналу Maxima Eesti. По ее словам, компания обязательно будет поощрять украинских сотрудников бесплатно изучать эстонский язык при поддержке центров для беженцев и эстонского государства.

В четверг на прошлой неделе министры внутренних дел ЕС утвердили директиву о временной защите людей, вынужденных бежать из Украины, которая, в том числе, облегчила их трудоустройство. Это в первую очередь касается тех, кто покинул Украину после 24 февраля, когда в стране начались боевые действия. Правительство Эстонии утвердило соответствующее распоряжение вчера, 8 марта, и упрощенный порядок приема военных беженцев из Украины вступит в силу сегодня, 9 марта.

Услуги, которые распространяются на находящихся под временной защитой лиц – это проживание и питание, предоставляемые департаментом социального страхования, местными самоуправлениями и различными организациями, а также близкими. Защита также распространяется на семью беженца.