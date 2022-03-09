В связи с одобренным накануне правительством Эстонии решением, согласно которому Европейский союз предоставил временную защиту украинским военным беженцам и позволяет принимать их на работу в упрощенном порядке, Maxima готова принять на работу до 300 человек, вынужденных бежать из Украины.
Maxima готова принять на работу до 300 украинских беженцев
«За последнюю неделю мир вокруг нас изменился. Это повлекло с собой действия, которые никто не мог предвидеть», – сказала руководитель по персоналу Maxima в Эстонии Леа Кимбер. Среди прочего, одна из крупнейших торговых сетей Эстонии решила поддержать как нуждающихся в самой Украине, так и тех, кто был вынужден покинуть свои дома и приехать в Эстонию. Maxima также готова нанять на работу до 300 человек, вынужденных бежать из Украины после 24 февраля.
«У нас есть вакансии в магазинах, производственных и логистических центрах, где напрямую не требуется знание эстонского языка, но где украинцы могли бы очень хорошо работать», – сказал Кимбер. Maxima готова предложить работу вынужденным бежать из Украины людям более чем на десяти различных должностях. Компания ждет на работу сотрудников для проведения инвентаризации, специалистов по торговле с опытом работы в розничной сети.
Среди вакансий в магазинах есть, например, места как дневных, так и ночных работников зала и уборщиков. На производстве Maxima предлагает работу пекарям-кондитерам, поварам, мясникам и комплектовщикам, а на центральном складе – транспортным рабочим. Maxima также разместила описания всех вакансий в онлайн-среде, созданной кассой по безработице специально для украинских военных беженцев.
Maxima нанимает украинцев на работу уже с 2019 года. По словам Кимбер, в компании высоко ценится украинская рабочая сила. «Они молодцы, и на них можно положиться. Украинцы здесь легко справляются, потому что им подходит наше языковая среда», – подчеркнула она. В настоящее время в Maxima работают 32 украинца, ближайших родственников которых компания пообещала принять и оказать им необходимую помощь для обустройства в Эстонии.
«Maxima на сегодня является уже очень многообразной, международной компанией. У нас работают люди более 15 национальностей, представляющие разные культуры и говорящие на разных языках. Мы одинаково уважаем всех людей, независимо от их национальности или языка, на котором они говорят», – сказала руководитель по персоналу Maxima Eesti. По ее словам, компания обязательно будет поощрять украинских сотрудников бесплатно изучать эстонский язык при поддержке центров для беженцев и эстонского государства.
В четверг на прошлой неделе министры внутренних дел ЕС утвердили директиву о временной защите людей, вынужденных бежать из Украины, которая, в том числе, облегчила их трудоустройство. Это в первую очередь касается тех, кто покинул Украину после 24 февраля, когда в стране начались боевые действия. Правительство Эстонии утвердило соответствующее распоряжение вчера, 8 марта, и упрощенный порядок приема военных беженцев из Украины вступит в силу сегодня, 9 марта.
Услуги, которые распространяются на находящихся под временной защитой лиц – это проживание и питание, предоставляемые департаментом социального страхования, местными самоуправлениями и различными организациями, а также близкими. Защита также распространяется на семью беженца.
На получателей временной защиты распространяется медицинское страхование, это означает доступ к услугам здравоохранения и лекарствам, гарантирован контроль состояния здоровья. В Эстонии эти люди имеют право на работу, детям гарантирован доступ к дошкольному и основному образованию. Военные беженцы также могут принимать участие в бесплатных программах языковой подготовки и адаптации. Человек, бежавший от войны в Украине, может оформить временную защиту на год, а затем продлить ее.