Заболеваемость коронавирусом имеет тенденцию к снижению

На прошлой неделе добавилось 22 680 случаев заражения, еще неделей раньше было больше 31 000. Как отметила заведующая отделом инфекционных заболеваний департамента здоровья Ханна Сепп, за последние 14 дней заболеваемость снизилась во всех уездах. «Больше всего показатель снизился в возрастной группе школьников, среди пожилых заболеваемость осталась достаточно стабильной», - пояснила Сепп.

В больницах на лечении чуть меньше 600 человек, а к следующей неделе численность еще может сократиться до 550. Существенного снижения потребности в стационарном лечении пока не наблюдается, госпитализация остается достаточно стабильной. На прошлой неделе скончались 57 человек, 36 из них не были вакцинированы. Возраст скончавшихся от 21 года до 98 лет, средний возраст 77 лет, у всех скончавшихся были сопутствующие заболевания.