Идет 15-й день большой войны в Украине. Тем временем в Эстонию уже прибыли тысячи украинских беженцев. Они нуждаются в нашей защите и помощи. Вместе с государством и местными самоуправлениями поддержку беженцам оказывают украинские организации Эстонии.
Конык: самое главное сейчас — закрыть небо над Украиной и помочь детям
Сегодня в студии глава Конгресса украинцев Эстонии Вира Конык, здравствуйте!
- Последние 15 дней полностью видоизменили оптику, через которую мы смотрим на мир. Как менялись ваши чувства и мнение течение этих дней?
- Нужно отметить, что война началась в 2014 году. Сейчас идет 15-й день полномасштабного вторжения России в Украину. 24 февраля я проснулась поздно и утро началось у меня с твоего звонка, Сергей. Конечно, это был шок. Я включила все каналы, где показывали штурм Киева. Сразу стали выяснять, как там друзья и родные, которые остались в Украине. Первые три дня это были нон-стоп звонки, мониторинг ситуации и бессонные ночи.
Когда на третий день стало ясно, что блицкриг Путина, который он цинично назвал специальной операцией, провалился, тогда уже немножко успокоились и начали действовать.
- Вира, вы родом из Львовской области. Сейчас там не ведутся активные боевые действия, но это может измениться, к сожалению, за считанные дни. Что говорят ваши родные и друзья, которые там живут?
- Сначала мы связывались с моими друзьями, которые живут в Киеве. Сейчас они переехали в родное село. Люди сохраняют спокойствие и верят, что Путин так далеко не доберется. Из Львова просят о всяческой гуманитарной помощи, потому что из-за наплыва беженцев там тоже может случиться гуманитарная катастрофа. Многие из них не хотят покидать родину. Для людей сейчас самое важное сохранить жизнь детей. В основном, уезжают женщины и дети, а мужчины остаются оборонять свои города и селения. Меня поражает дух украинского народа – люди выходят в селениях и голыми руками останавливают российскую военную технику. Это героизм, не побоюсь этого слова.
- Вы абсолютно правы. Надо сказать, что многие европейцы испытывают некоторый стыд, потому что мы всегда можем сделать еще что-то для Украины, еще больше надавить на агрессора. Я надеюсь, что героизм этих людей будет вознагражден победой. Конгресс украинцев Эстонии объединяет 13 украинских организаций. Что община предпринимает в свете этих событий?
- Мы создали координационный совет. Работает инфотелефон, туда звонят люди, ищущие совета и помощи. Звонят и на наши личные телефоны. Созданы пункты приема гуманитарной помощи. Особенно большая нужда есть в теплых вещах, потому что зима еще продолжается.
Украинский культурный центр активно помогает расселять людей и консультирует беженцев. Расселением активно занимается государство и НГО «Помощь беженцам» (Pagulasabi). В Эстонии уже очень хорошо налажена система транспортировки беженцев с границы, но для этой работы нужны координаторы и сопровождающие, которые находят людей, общаются с ними в течение трехдневного пути. Беженцы нуждаются во внимании, они очень устали и пребывают в шоке. Но когда не стреляют, есть крыша над головой и еда, а дети в безопасности, люди начинают понемногу отходить.
Более половины беженцев приезжают к родственникам и знакомым. Многие планируют при первой возможности вернуться.
Однако нужно добиться прекращения потока беженцев, а для этого необходимо прекратить бомбардировки. Это нужно сделать путем закрытия неба над Украиной, чтобы истребители НАТО не позволяли российским самолетам бомбить украинские города. Идет просто истребление людей, стреляют по жилым районам, по детским садам и домам, по родильным отделениям. В Мариуполе целились прямо в родильный дом и матери просто разбегались оттуда. Этому нет оправдания.
- Дорогие зрители, я напоминаю, что каждый из нас может помочь здесь и сейчас. Пожалуйста, посетите страничку в интернете ukrainaheaks.ee («на благо Украины»). Там есть разные опции, как можно пожертвовать беженцам или на нужды фронта. Кроме того, активно действует Эстонский красный крест, который также просит делать пожертвования, передавать гуманитарную помощь и приглашает вступить в ряды волонтеров.
Мы понимаем, что многие беженцы хотели бы вернуться домой, они говорили об этом в интервью местным СМИ. Однако некоторым попросту некуда возвращаться. Скорее всего, многие украинские дети вырастут в нашей стране. Что эстонское общество должно сделать, чтобы обеспечить долговременную адаптацию беженцев в Эстонии?
- Государство должно разработать программу адаптации детей, которые совершенно шокированы происходящим и боятся всего. Их надо вывести из этого состояния. Необходимы лагеря, встречи с эстонскими детьми и совместные мероприятия. Мы должны просто показывать жизнь страны, чтобы они входили в это общество.
Очень важно создать программу изучения эстонского языка. Даже те беженцы, которые прибыли в Нарву и Кохтла-Ярве, активно интересуются, можно ли пойти на бесплатные курсы эстонского языка. Несмотря на то, что они могут пробыть здесь не так долго, беженцы отвечают, что хотят быть в местной среде, а не смотреть и ничего не понимать. Они хотят учить эстонский язык.
Мы очень хотим, чтобы украинские дети пошли в эстоноязычные школы. В Эстонии принято решение перевести все школьное образование на эстонский язык к 2035 году. Приехавшие дети как бы чистый лист, и с них нужно начинать.
- Вопрос с образованием действительно стоит остро. Дети травмированы и эстонский язык они не понимают. Нужно ли нам несколько украинских школ, где обучение будет вестись частично на эстонском языке, или нужно распределить детей по имеющимся школам с дополнительной поддержкой. Что было бы лучше?
- Трудно сказать, потому что это определяет опыт. На первых порах я думаю, что лучше было бы собрать их вместе, чтобы они могли до конца текущего учебного года учиться на родном языке, а потом уже распределять в имеющиеся эстонские школы. Но их надо подготовить.
Необходимо создать специальные группы по изучению эстонского языка, для этого нужны методики и специалисты, которых не хватает. Многие не понимают по-русски. Тут нужно участие общины.
- Каковы самые проблемные места в работе с беженцами?
- Сейчас очень длинные очереди в так называемые фильтрационные центры, перед центром в Таллинне на Нийне, 2 люди стоят очень долго на улице и мерзнут. Нужно подумать о создании мобильных центров регистрации, которые могли бы ездить по местам расселения, или же открыть еще один центр регистрации. 8 марта правительство приняло очень хорошее решение по социальной защите беженцев, после регистрации они получают личный код и смогут пользоваться всеми социальными и медицинскими услугами, это относится и к образованию. Мы понимаем, что школы не готовы, но все же крайне важно не допустить выпадения детей из образования.
- Война в Украине ведется не только в физическом пространстве, но по всему миру в информационном плане. К сожалению, на русском языке в социальных сетях распространяются ужасного толка фейки, с помощью которых пытаются дискредитировать украинских беженцев. Это совершенно подло, но первые звоночки уже есть. Что мы должны делать здесь в Эстонии и шире в Европе, чтобы защитить свое инфополе от разжигания такого рода вражды и от военной пропаганды?
- Во-первых, я хочу сказать, что сюда за редким исключением приезжают женщины с детьми. Сообщение о том, что украинец напал якобы на русского – этого не было. Не верьте этим слухам. Нужно проверять достоверность информации, это сложно, но есть способы. Можно сообщить вэб-констеблю, чтобы он смог проверить эту информацию. Полиция и КаПо должны увеличить свой штат, потому что фейков будет очень много. Мы как общество должны этому противостоять. К сожалению, многие люди ведутся на провокации. Уже были случаи, когда картинка из Сирии выдавалась за свидетельство о происходящем в Украине.
Нельзя исключать, что в этом потоке беженцев будут и провокаторы. Если будут нападения, то за ними будут стоять именно провокаторы. В принципе, украинцы – не воинственный народ. И просто так в другой стране они не будут наводить свои порядки.
- Как вы оцениваете настроения среди русскоязычной части населения Эстонии? Пришли первые социологические данные – ничего очень позитивного нет, но и страшного тоже нет. По данным исследования, заказанного Госканцелярией, 91% эстонцев поддерживает помощь беженцам и их прием в Эстонии, и только около половины русскоязычных того же мнения. Как вы думаете, о чем говорят эти цифры?
- Эти цифры говорят о том, что люди, которые не поддерживают помощь Украине, слишком долго смотрели российские каналы. Киселев, Симонян и Соловьев ничего хорошего про украинцев не скажут. Сейчас эти каналы отключили, но слишком поздно. Это надо было сделать гораздо раньше, еще в 2014 году. Но в то же время нужно предоставить людям свой хороший контент. Это теперь задача радио, телевидения, электронных СМИ и этой вот передачи.
- Надо отметить, что Postimees запустил версию своего информационного портала на украинском языке. Надеемся, что беженцы смогут теперь получать информацию об Эстонии благодаря этому порталу.
- Да, хочу сказать огромное спасибо всему эстонскому народу за такую большую поддержку. Звонят самые разные люди, предлагают услуги, жилье. Эта помощь нужна как украинцам здесь, так и в Украине. В Украине творится нечто совершенно ужасное и когда люди там видят поддержку и на государственном уровне, и со стороны людей, то для них это очень важно. Сейчас очень важно закрыть небо и прекратить бомбардировки, иначе гуманитарная катастрофа будет нарастать и волна беженцев захлестнет всю Европу, и с этим будет тяжело справиться.
- Ключи к прекращению этого конфликта находятся в Берлине, Париже, Вашингтоне и других крупных столицах. Эстония всегда поддерживала Украину и убеждала своих партнеров, что ситуация довольно-таки опасная. Теперь опасность реализовалась. Но чего международное сообщество еще не сделало, но должно было бы сделать?
- Самое важное – прекратить бомбардировки. В следующие два дня в Версале будет проходить саммит ЕС, где будет решаться вопрос о предоставлении Украине дорожной карты о вступлении в ЕС. Украина нуждается в защите. Если она будет инкорпорирована в европейское пространство, она будет чувствовать себя более защищенной. Путин не откажется от планов захватить Украину, это его идея фикс. Если его не остановить, он будет предпринимать новые попытки, если конечно его не уничтожить экономическими санкциями.
- Многие аналитики подвергли сомнению идею приема Украины в ЕС, потому что довольно сложно принять в эту организацию воюющую страну. И все же, какое значение имеет эта перспектива для тех, кто в Украине, для мужчин, которые сражаются на фронте?
- Это большая моральная поддержка. Вот, НАТО говорит, что мы будем защищать своих людей. А люди, которые сейчас в центре Европы, в Украине, это что, не люди? Хочется спросить, где же эти пресловутые европейские ценности? Ценность – это жизнь, это свобода. Украина в военном отношении слабее России. Но нужно же защищать более слабого, когда это явный агрессор и абсолютно неспровоцированная война.
Видите, Украина сражается духом. Конечно, поставляли оружие и армия уже не та, что в 2014 году – она стала одной из лучших армий мира, но все-таки она количественно меньше. Но весь народ сражается, это действительно народная война.