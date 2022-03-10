Конык: самое главное сейчас — закрыть небо над Украиной и помочь детям

- Каковы самые проблемные места в работе с беженцами?

- Сейчас очень длинные очереди в так называемые фильтрационные центры, перед центром в Таллинне на Нийне, 2 люди стоят очень долго на улице и мерзнут. Нужно подумать о создании мобильных центров регистрации, которые могли бы ездить по местам расселения, или же открыть еще один центр регистрации. 8 марта правительство приняло очень хорошее решение по социальной защите беженцев, после регистрации они получают личный код и смогут пользоваться всеми социальными и медицинскими услугами, это относится и к образованию. Мы понимаем, что школы не готовы, но все же крайне важно не допустить выпадения детей из образования.

- Война в Украине ведется не только в физическом пространстве, но по всему миру в информационном плане. К сожалению, на русском языке в социальных сетях распространяются ужасного толка фейки, с помощью которых пытаются дискредитировать украинских беженцев. Это совершенно подло, но первые звоночки уже есть. Что мы должны делать здесь в Эстонии и шире в Европе, чтобы защитить свое инфополе от разжигания такого рода вражды и от военной пропаганды?

- Во-первых, я хочу сказать, что сюда за редким исключением приезжают женщины с детьми. Сообщение о том, что украинец напал якобы на русского – этого не было. Не верьте этим слухам. Нужно проверять достоверность информации, это сложно, но есть способы. Можно сообщить вэб-констеблю, чтобы он смог проверить эту информацию. Полиция и КаПо должны увеличить свой штат, потому что фейков будет очень много. Мы как общество должны этому противостоять. К сожалению, многие люди ведутся на провокации. Уже были случаи, когда картинка из Сирии выдавалась за свидетельство о происходящем в Украине.

Нельзя исключать, что в этом потоке беженцев будут и провокаторы. Если будут нападения, то за ними будут стоять именно провокаторы. В принципе, украинцы – не воинственный народ. И просто так в другой стране они не будут наводить свои порядки.

- Как вы оцениваете настроения среди русскоязычной части населения Эстонии? Пришли первые социологические данные – ничего очень позитивного нет, но и страшного тоже нет. По данным исследования, заказанного Госканцелярией, 91% эстонцев поддерживает помощь беженцам и их прием в Эстонии, и только около половины русскоязычных того же мнения. Как вы думаете, о чем говорят эти цифры?