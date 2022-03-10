В четверг в 10:00 в прямом эфире Rus.Postimees авторская передача Сергея Метлева «Гражданин М». В студии глава Конгресса украинцев Эстонии Вира Конык.
Украинская община Эстонии и беженцы: в гостях у «Гражданина М» Вира Конык
Украинская община Эстонии и беженцы: в гостях у «Гражданина М» Вира Конык
Беседа затронет деятельность украинских организаций Эстонии, которые стали настоящими мостами между эстонским обществом и вынужденно бежавшими из Украины людьми. Каков первый опыт беженцев после прибытия в Эстонию?
Пока эстонское общество оказывает Украине и ее гражданам всестороннюю помощь, в социальных сетях множатся опасные фейки, направленные против беженцев из Украины. Среди них совершенно ложные сообщения о преступлениях. Каким образом защитить наше информационное поле от призывов к ненависти и военной пропаганды? Какие сферы уязвимы с точки зрения влияния путинского режима и что с этим делать? В четверг в 10:00!
Ключевые слова