Украинская община Эстонии и беженцы: в гостях у «Гражданина М» Вира Конык

Беседа затронет деятельность украинских организаций Эстонии, которые стали настоящими мостами между эстонским обществом и вынужденно бежавшими из Украины людьми. Каков первый опыт беженцев после прибытия в Эстонию?

Пока эстонское общество оказывает Украине и ее гражданам всестороннюю помощь, в социальных сетях множатся опасные фейки, направленные против беженцев из Украины. Среди них совершенно ложные сообщения о преступлениях. Каким образом защитить наше информационное поле от призывов к ненависти и военной пропаганды? Какие сферы уязвимы с точки зрения влияния путинского режима и что с этим делать? В четверг в 10:00!