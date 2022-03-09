Postimees в Украине ⟩ В Харькове погибли 170 мирных жителей

Сегодня Салтовка, крупнейший спальный район Харькова, который и без того является наиболее пострадавшим районом, был обстрелян в основном из тяжелого оружия. Из-за бомбежки журналисты Postimees туда не попали.

Район, в котором до войны проживало около 200 000 человек, находится непосредственно за линией фронта, поэтому российские части, пытающиеся прорваться в город, обстреливают этот район. По данным харьковской полиции, в настоящее время российская армия находится в 7-10 километрах от Салтовки. Харьков с населением 1,4 млн человек расположен в 40-50 км от границы с Россией.

На снимках фотографа Postimees Дмитрия Котюха видны разбитые дома в центре Харькова на площади Вабадузе, в районе Павлово Поле и вокруг рынка «Сказка».