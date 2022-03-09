Видео ⟩ В России на предприятии взорвался резервуар с битумом, есть погибшие

Погибли два человека, пострадали восемь, сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области. Как уточнил "Интерфаксу" информированный источник, изначально оперативные службы на месте ЧП обнаружили трех пострадавших, которые не подавали признаков жизни. Однако один из них оказался жив, сейчас он госпитализирован.

"В стационар Пензенской областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко" госпитализировано восемь человек, из них: в отделении находятся семь человек, в реанимации с комбинированными травмами - один человек. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести. На момент поступления - без угрозы жизни", - сообщили в региональном Минздраве.

По предварительным данным, причиной разгерметизации емкости с битумом на энергоснабжающем предприятии в Пензе, могло стать нарушение правил безопасности при работе со сварочным аппаратом, сообщила пресс-служба Росприроднадзора.

⚡️The moment of depressurization of the bitumen storage tank in Penza, Russia, was caught on video. pic.twitter.com/8BsFX8TJEX — Flash (@Flash43191300) March 9, 2022

"Уточняется объем разлитых нефтепродуктов, площадь загрязненной территории составила около 2,5 га", - говорится в пресс-релизе.

Оценкой ущерба занимаются сотрудники Межрегионального управления Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям и представители Пензенского филиала ЦЛАТИ в ПФО.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц), сообщили в СК.

Пресс-служба Роспотребнадзора по Пензенской области уточняет, что опасности для источников питьевого водоснабжения и водоемов разлив битума не представляет ввиду их отсутствия в непосредственной близости.

"Отобраны и исследованы пробы атмосферного воздуха на содержание ароматических углеводородов (бензола, ксилола, толуол, стирола) и алифатических углеводородов. Экспресс-методом определено отсутствие превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ на территории предприятия", - говорится в пресс-релизе.

Отбор проб грунта будет произведен после расчистки территории. Угроза для населения отсутствует.