В эстонских магазинах стали дефицитом украинские товары

«Доля российских товаров в нашей сети магазинов уже давно снижается, поскольку украинские товары просто дешевле», — сказал член правления предприятия KPG Kaubanduse OÜ, который управляет сетью магазинов Magaziin, Урсел Каарна, добавив, что в их магазинах уже в течение длительного времени российские товары заменяли на украинские.