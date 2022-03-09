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В эстонских магазинах стали дефицитом украинские товары

Цены скоро вырастут
Томи Салувеэр
В эстонских магазинах стали дефицитом украинские товары
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В выруском Magaziin вчера еще были в продаже украинские товары, в том числе и обувь.
В выруском Magaziin вчера еще были в продаже украинские товары, в том числе и обувь. Фото: Tomi Saluveer

В магазинах Эстонии заканчиваются товары украинского происхождения, поскольку заводы охваченной войной страны в основном закрыты, а также есть проблемы с транспортом. Магазины ищут замену дешевым украинским товарам - цены на новые аналогичные товары, скорее всего, будут выше.

«Доля российских товаров в нашей сети магазинов уже давно снижается, поскольку украинские товары просто дешевле», — сказал член правления предприятия KPG Kaubanduse OÜ, который управляет сетью магазинов Magaziin, Урсел Каарна, добавив, что в их магазинах уже в течение длительного времени российские товары заменяли на украинские.

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