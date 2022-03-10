«Сирано» Джо Райта и Питера Динклэйджа: маленький человек с великой душой

Музыка и вокал сцен, в которых Сирано пишет письма, невероятно чувственны. И подтверждают то, в чем я давно убежден: эротика – это не постельная сцена, не раздевание актрис и актеров, даже не обязательно объятия. Если вы наполнили чувственностью все пространство кадра, выразив ее через слово, музыку, цвет, шевеление занавески в окне – это и будет эротикой!

Когда-то мы много говорили с Александром Домогаровым о его самых знаковых ролях – графе де Бюсси и Сирано; говорить с ним было чертовски интересно, Домогаров по складу своему человек романтический и в романтических ролях он раскрывался более всего и откровеннее всего. Для него история с письмами была тем единственным местом роли, в котором, если ставить слова Станиславского с ног на голову, играя доброго, ищи, где он злой. «Вот здесь в нем открывается черная сторона, - говорил артист. - Он же играет двумя людьми, как марионетками. И что получается?»

Приходится согласиться с Александром Юрьевичем: Сирано запустил опасный эксперимент, за который пришлось расплатиться всем троим.

Но у того Сирано, которого играет великий трагический и романтический актер Динклэйдж, есть оправдание. Он считает себя уродом, который пусть заслужил любовь, но никогда не получит ее. Только гордость и мечта поддерживают волю Сирано к жизни. В поединки он ввязывается ведь и потому, что перестал ценить жизнь, он будет сражаться до последнего, в поддавки со смертью не сыграет, но если падет – так тому и быть! А Кристиан, требуя от Сирано писать любовные письма Роксане, отказывается от себя ради любви. В какой-то момент он понимает это, догадывается, что Сирано вынул из него живую душу, оставил только красивую оболочку, и вложил другую душу, прекрасную, но чужую. Кристиан пытается бунтовать, отказывается от помощи друга, которая так дорого ему обошлась, но остается без нее беспомощным – и ради счастья своего капитулирует.

Неизвестно, знал ли Ростан неоконченную драму Байрона «Преображенный урод», только там коллизия, на которой построен «Сирано», выражена еще сильнее и жестче. Несчастный бедняк Альберт, страдающий от своего уродства, встречает в лесу демона, который предлагает превратить его в красавца. После превращения прежняя оболочка Альберта остается лежать на земле, демон решает войти в нее; теперь красавец Альберт – аристократ, воин, а демон, принявший для смеха имя Цезарь, выдает себя за его слугу. Пьеса осталась недописанной, но, судя по записям Байрона, между Альбертом и Цезарем должно было разгореться соперничество за любовь прекрасной женщины, и демон побеждал. Жаль, что пьесу Байрона не ставят: двойная роль Альберта (прежнего) и Цезаря – это для Динклэйджа!