Что такое буква Z: "новая свастика" или кремлевский флешмоб?

Критики называют символ Z новой свастикой, а сторонники вторжения в Украину, которое Россия называет спецоперацией, считают его символом поддержки армии, которая, по официальной версии Кремля, борется с "неонацистами".

При этом никто точно не знает, что означает эта и другие буквы на российской военной технике. Минобороны России утверждает, что Z значит "Za Победу"; эксперты предполагают, что это обозначение тактических групп.

"Z накрывает страну"

В первые дни российского вторжения в Украину в соцсети попали изображения российской военной техники с нанесенными на нее латинскими буквами: Z, V и другими.

Наиболее часто встречающаяся из них - Z - вскоре стала маркером поддержки действий российской власти.

В рамках одного из флешмобов люди и автомобили выстроились буквой Z, чтобы их сфотографировал дрон - он прошел от Петербурга до Сургута. В Кузбассе, как сообщает РИА Новости, к нему подключились самосвалы БелАЗ.

Буква Z на людях, машинах и зданиях. Фото: BBC

В Казани в таком же флэшмобе приняли участие пациенты детского хосписа, а также их родители и персонал учреждения.

Новый символ используется и для запугивания оппонентов. В Москве полицейские, проводившие обыски в офисах "Мемориала" (объявлен в России "иноагентом"), оставили бумаги с буквой Z и подписью "Мемориал - все".

Букву Z неизвестные также нарисовали на двери квартиры участницы Pussy Riot Риты Флорес, а также кинокритика Антона Долина.

"Z - новая свастика - накрывает страну", - написал в своем "Телеграме" журналист и певец Игорь Григорьев, в прошлом главный редактор контркультурного журнала “ОМ”.

С ним соглашается колумнистка журнала New Yorker Маша Гессен: "Графически Z явно ближе к свастике, чем к любому известному советскому символу, такому как пятиконечная звезда, серп и молот или красный флаг".

"Всего за неделю Z стала символом нового российского тоталитаризма", - пишет Гессен.

Государственные органы, федеральные и местные чиновники, провластные знаменитости и простые сторонники власти стали ставить латинскую букву на аватары в соцсетях.

Российские и украинские пользователи соцсетей также сравнивали новый символ с нацистскими эмблемами. Так, рунический знак "Вольфсангель", похожий на латинскую Z, был тактическим знаком нескольких дивизий СС и Вермахта; а ближе всего - эмблема 4-й дивизии СС, воевавшей под Лугой, Псковом и Ленинградом.

Однако, как считает специалист по российской военной пропаганде Иэн Гарнер, на самом деле эта кампания - продукт кремлевских политтехнологов, замаскированный под низовую инициативу.

Эксперт приводит в пример случай Ступино, небольшого города в Московской области, где буквой Z выстроились дорогие иномарки, а снимали их дроны - так же, как и в других подобных акциях, которые организовывали государственные или провластные организации.