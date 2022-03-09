В ночь на 8 марта российские военные нанесли авиаудар по городу Сумы, сообщает Focus.ua. В результате этого погиб чемпион Украины по самбо Артем Прийменко, о чем на своей странице в Facebook сообщил его тренер Евгений Леоненко. В результате бомбардировки вместе с самбистом погибла и вся его семья: два младших брата, родители и бабушка.
Авиаудар по Сумам: погиб 16-летний чемпион Украины по самбо
Авиаудар по Сумам: погиб 16-летний чемпион Украины по самбо
"Сегодня ночью во время авиаударов российскими войсками по жилым районам мирного населения, г.Сумы по улице Роменской погиб Прийменко Артем 2006 г.р. неоднократный чемпион чемпионатов Украины по борьбе самбо. Наш воспитанник… Наш спортсмен… вместе с ним погибли папа, мать, бабушка и два младших брата Егор и Кирилл. Большое горе для семьи самбистов, родственников и для нас всех", — написал Леоненко.
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