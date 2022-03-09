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Авиаудар по Сумам: погиб 16-летний чемпион Украины по самбо

rus.postimees.ee
Авиаудар по Сумам: погиб 16-летний чемпион Украины по самбо
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30.03.2020, Tallinn. Sümbolfotod leinaküünaldest. Symbolic photos of mourning candles. FOTO: MADIS VELTMAN/POSTIMEES
30.03.2020, Tallinn. Sümbolfotod leinaküünaldest. Symbolic photos of mourning candles. FOTO: MADIS VELTMAN/POSTIMEES Фото: Madis Veltman

В ночь на 8 марта российские военные нанесли авиаудар по городу Сумы, сообщает Focus.ua. В результате этого погиб чемпион Украины по самбо Артем Прийменко, о чем на своей странице в Facebook сообщил его тренер Евгений Леоненко. В результате бомбардировки вместе с самбистом погибла и вся его семья: два младших брата, родители и бабушка.

"Сегодня ночью во время авиаударов российскими войсками по жилым районам мирного населения, г.Сумы по улице Роменской погиб Прийменко Артем 2006 г.р. неоднократный чемпион чемпионатов Украины по борьбе самбо. Наш воспитанник… Наш спортсмен… вместе с ним погибли папа, мать, бабушка и два младших брата Егор и Кирилл. Большое горе для семьи самбистов, родственников и для нас всех", — написал Леоненко.

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