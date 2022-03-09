Авиаудар по Сумам: погиб 16-летний чемпион Украины по самбо

В ночь на 8 марта российские военные нанесли авиаудар по городу Сумы, сообщает Focus.ua. В результате этого погиб чемпион Украины по самбо Артем Прийменко, о чем на своей странице в Facebook сообщил его тренер Евгений Леоненко. В результате бомбардировки вместе с самбистом погибла и вся его семья: два младших брата, родители и бабушка.