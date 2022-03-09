Минобороны России признало, что воевать в Украину отправляли солдат-срочников

"К сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских вооруженных сил, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины, - заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга. - Практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России. Вместе с тем, на одно из подразделений, выполняющих задачи тылового обеспечения было совершено нападение диверсионной группы нацбатальона. Ряд военнослужащих, в том числе и срочной службы, были захвачены".

По его словам, в настоящее время предпринимаются "исчерпывающие меры по недопущению направления военнослужащих срочной службы в районы боевых действий и освобождению захваченных военнослужащих".

Об участии срочников в войне в Украине стало известно с самого ее начала благодаря сообщениям от их родственников, однако власти России это отрицали. Президент РФ Владимир Путин утверждал, в частности, что в этой операции принимают участие только профессиональные военные — офицеры и контрактники, а призывников нет ни одного.