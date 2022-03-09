Немецкий эксперт считает скорый дефолт России весьма вероятным

"Российское государство имеет довольно незначительные внешние долги", - указал эксперт. Благодаря экспорту нефти и газа РФ достигла высокого положительного сальдо торгового баланса, но из-за санкций лишилась свободного доступа к денежным резервам, пояснил глава DIW.

Российский дефолт в свою очередь может привести к потрясениям на мировых финансовых рынках. "Боюсь, что этот конфликт распространится на глобальную финансовую систему, в которой Россия и ее партнеры попытаются вызвать потрясения и навредить западной экономике", - заявил Марсель Фрацшер.

Ранее немецкие экономисты выступили с оценкой, что длительные санкции против РФ могут ежегодно сокращать российскую экономику почти на 10 процентов. При этом совокупная экономика западных союзников будет сокращаться лишь на 0,17 процента, заявил эксперт Института мировой экономики (IfW) в Киле Александер Зандкамп, анализировавший возможные последствия непрерывных санкций для различных экономик.