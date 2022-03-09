В связи с введением западных санкций против РФ в ближайшие месяцы "весьма вероятен" дефолт России по суверенному долгу, считает президент Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фрацшер. Жесткие штрафные меры, введенные мировым сообществом за вторжение в Украину, значительно повышают риск того, что Россия не сможет обслуживать свои обязательства перед международными инвесторами, заявил Фрацшер в интервью агентству dpa в среду, 9 марта, пишет Deutsche Welle.
Немецкий эксперт считает скорый дефолт России весьма вероятным
"Российское государство имеет довольно незначительные внешние долги", - указал эксперт. Благодаря экспорту нефти и газа РФ достигла высокого положительного сальдо торгового баланса, но из-за санкций лишилась свободного доступа к денежным резервам, пояснил глава DIW.
Российский дефолт в свою очередь может привести к потрясениям на мировых финансовых рынках. "Боюсь, что этот конфликт распространится на глобальную финансовую систему, в которой Россия и ее партнеры попытаются вызвать потрясения и навредить западной экономике", - заявил Марсель Фрацшер.
Ранее немецкие экономисты выступили с оценкой, что длительные санкции против РФ могут ежегодно сокращать российскую экономику почти на 10 процентов. При этом совокупная экономика западных союзников будет сокращаться лишь на 0,17 процента, заявил эксперт Института мировой экономики (IfW) в Киле Александер Зандкамп, анализировавший возможные последствия непрерывных санкций для различных экономик.
В Украине уже две недели продолжается война, которую Россия начала на ее территории 24 февраля. После этого западные страны ввели целый ряд крайне жестких санкций в отношении РФ, ее также покинули десятки западных компаний. США приостановили импорт российских энергоносителей. На фоне военного конфликта цены на природный газ, нефть и металлы достигли в Европе исторических максимумов.