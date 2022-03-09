Центр приема украинских военных беженцев в Тарту находится в отеле Raadimõisa

Центр приема является местом первого прибытия беженцев, где им оказывается необходимая медицинская помощь, предоставляются предметы гигиены и инструкции по размещению, также здесь можно получить информацию об услугах, предлагаемых городом и государством – об образовании, трудоустройстве и т. д. В приемном центре работают как работники Департамента социального страхования, так и работники Тартуской городской управы.



По словам вице-мэра Тарту Михкеля Леэса, Департамент социального страхования оплатит пустующую сейчас гостиницу Raadimõisa. «Хотя здание в качестве гостиницы в данный момент не работает, здесь имеются все условия для размещения и приема беженцев. Мы учитываем, что места в этой гостинице также быстро заполнятся беженцами, и ждем от Департамента социального страхования новую гостиницу-партнера, где будет организовано дальнейшее размещение беженцев. Если в Тарту прибудет сразу очень большое количество беженцев, мы также готовы использовать спортивное здание на улице Туру», – добавил Леэс.



Гостиница Raadimõisa находится по адресу ул. Мыйзавярава 1, поселок Вахи, Тартуский уезд. До гостиницы можно добраться из центра Тарту на автобусе № 8, который отправляется каждые 30 минут от остановок Kesklinna I или Linnamuuseum, и следует ехать до остановки Killustiku, откуда к отелю ведет пешеходная дорожка. Информация о контактах, связанных с приемом военных беженцев, доступна на эстонском, английском, русском и украинском языках на домашней странице Тарту: https://www.tartu.ee/ukraina-abiks