УЕФА планирует расширить количество участников Евро до 32 сборных с 2028 года

По информации источника, Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) уже выступила против расширения числа участников турнира сообщает "Чемпионат". По мнению организации, такое нововведение приведёт к снижению качества турнира. Напомним, в 2016 году УЕФА увеличил число участников Евро с 16 до 24 сборных. В ближайшее время УЕФА создаст рабочую группу, которая проведёт исследования эффективности и целесообразности расширения количества участников в европейском турнире.