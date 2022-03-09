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УЕФА планирует расширить количество участников Евро до 32 сборных с 2028 года

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УЕФА планирует расширить количество участников Евро до 32 сборных с 2028 года
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Футбольный матч, иллюстративное фото.
Футбольный матч, иллюстративное фото. Фото: Jasper Jacobs

УЕФА планирует увеличить количество участников чемпионата Европы до 32 команд с 2028 года, сообщает Daily Mail.

По информации источника, Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) уже выступила против расширения числа участников турнира сообщает "Чемпионат". По мнению организации, такое нововведение приведёт к снижению качества турнира. Напомним, в 2016 году УЕФА увеличил число участников Евро с 16 до 24 сборных. В ближайшее время УЕФА создаст рабочую группу, которая проведёт исследования эффективности и целесообразности расширения количества участников в европейском турнире.

Чемпионат Европы 2028 года, вероятно, пройдёт в Великобритании и Ирландии. Действующим чемпионом Европы по футболу является национальная команда Италии.

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