Каллас - Европейскому парламенту: мы должны дать украинской мечте о членстве в ЕС надежду

По словам премьер-министра Каи Каллас, в 2014 году Украина попала под удар, потому что она хотела присоединиться к Европейскому союзу, а в 2022 году подверглась масштабному военному вторжению, потому что хотела по праву занять свое место среди свободных и демократических европейский государств.

«Как сказал один сотрудник гуманитарной организации: во время конфликта всегда следите за тем, куда бегут беженцы. Во время нынешней войны они бегут в Европейский союз, а не в Россию», - сказала Каллас, выступая в Страсбурге, и добавила, что мы должны поддерживать украинскую власть и жителей страны всеми возможными способами.

«Предложить Украине перспективу вступления в Европейский союз не только в наших интересах – это наш моральный долг. Украина борется не только за себя, но и за Европу. Если не сейчас, то когда?!» - призвала премьер-министр Европейский парламент претворить в жизнь мечту Украины о Европе.

По словам Каллас, мир уже не станет таким, как до 24 февраля 2022 года. «В будущем мы будем говорить о том, что было «до» и что пришло «после», - сказала Каллас. По ее словам, Европейский союз был в числе первых представителей свободного мира, отреагировавших на агрессию. «Мы действительно поступали как геополитический союз», - сказала премьер-министр.

Премьер-министр подчеркнула, что мы должны направить свой изменившийся настрой на создание умной политики сдерживания. «Мы должны действовать с прицелом на будущее. Нам нужно быть стратегически терпеливыми, потому что мир воцарится еще не завтра. Россия предполагает, что мы скоро будем готовы сделать шаг назад», - подчеркнула Каллас. «Это значит, что мы должны продолжить поддерживать тех, кто борется за независимость Украины, чтобы у санкций и изоляционных мер было время проявить все свое влияние», - сказала Каллас.

«Мы в Европейском союзе должны сделать больше, чтобы быстрее уменьшить свою энергетическую зависимость от российского газа и нефти», - сказала премьер-министр и добавила, что это поможет и зеленой революции.

Премьер-министр Каллас обратилась и напрямую к жителям России. «Дорогие друзья в России, Европейский союз действует не против вас. Цель наших действий – изолировать президента Путина и его правительство, которые развязали жестокую войну против Украины». Она добавила, что мы по-прежнему надеемся увидеть Россию демократической и стабильной, уважающей своих соседей и руководствующейся принципами правового государства.

Премьер-министр остановилась также на необходимости пробить стену путинской лжи, которая оставила и обычных россиян без доступа к правдивой информации. «Это трудная задача, мы должны мобилизовать свой технологический потенциал, чтобы выиграть битву за правду. И безусловно интернет-платформы играют в этом огромную роль», - сказала Каллас.

По словам премьер-министра, в тесном сотрудничестве с НАТО необходимо сделать оборону Европы более эффективной. «Укрепление европейской обороны означает разумное и согласованное планирование расходов. Мы должны сконцентрироваться на компетенциях, которые страны в одиночку не могут себе позволить, например, на противоракетной обороне, предназначенной для защиты от стратегический ракет», - пояснила она.

Помимо согласованной реакции государств Каллас отметила также отклик гражданского общества. «Наши граждане тоже отреагировали. Они открыли свои кошельки и свои сердца. Они принимают беженцев, часто селят их в своих домах. Они участвуют в гуманитарных миссиях в качестве добровольцев. Они собирают еду, одежду и лекарства для тех, кто спасается от войны», - сказала премьер-министр. «Наши граждане демонстрируют доброту и великодушие, которые переполняют меня гордостью за то, что я эстонка и что я – европейка», - сказала она.