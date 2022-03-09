Красный Крест Эстонии отправил в Украину первые грузовики с гуманитарной помощью

Красный Крест Эстонии собрал предметы гигиены, постельное белье, одеяла, подушки, спальные мешки и полотенца от частных лиц и организаций по просьбе Красного Креста Украины. Вещи помогут Красному Кресту доставить в благотворительных целях Omniva.

По словам генерального секретаря Красного Креста Эстонии Арви Перва, желание жителей Эстонии поддержать жителей Украины оказалось выше ожидаемого, а количество предложений помощи и сотрудничества увеличивается с каждым днем. «Мы собрали много пожертвований в магазине по переработке отходов Punane Ristik. Однако для нас стало приятной неожиданностью, что по просьбе Красного Креста Украины многие люди и организации решили по собственной инициативе открыть сотни пунктов сбора по всей стране. Руку помощи протянули как дети из детских садов, так и предприятия, и благодаря большой готовности жителей Эстонии помочь, мы сможем отправить в Украину 13 грузовиков с необходимой помощью», – сказал Арви Перв.

Сейчас мы не собираем помощь по всей Эстонии, но некоторые регионы (например, Пярну) продолжают собирать ее в сотрудничестве с местными самоуправлениями для прибывших. Сбор денежных средств также продолжается, поскольку потребность в гуманитарной помощи высока и постоянно растет. «Сбор, сортировка и транспортировка материальной помощи занимает много времени, поэтому в настоящее время наиболее эффективно поддержать жителей Украины денежным пожертвованием. Таким образом, около 4000 волонтеров Красного Креста, которые находятся в Украине, могут предложить людям, которых затронула гуманитарная катастрофа, именно ту помощь в которой они в данный момент больше всего нуждаются», — пояснил Арви Перв. Он добавил, что если от Красного Креста Украины поступит новый запрос о помощи в отправке предметов первой необходимости, Красный Крест Эстонии будет готов организовать новый сбор.

Красный Крест Эстонии продолжит сбор денежных пожертвований для поддержки жителей Украины. Пожертвования можно сделать через страницу Красного Креста Эстонии или путем перевода денег в НКО Красного Креста Эстонии (EE742200001180001436, пояснение «Украина»). Также открыты номера для пожертвований:

9006005 – 10 €/звонок

9006010 – 15 €/звонок

9006050 – 25 €/звонок