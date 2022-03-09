Фото ⟩ В Таллинне поминают горожан, погибших в ходе мартовских бомбардировок

От Общества охраны памятников старины выступил председатель общества Пеэп Пиллак, молитву прочитал старший пастор Эстонской апостольской православной церкви и капеллан Сил обороны Александр Сарапик. Кроме прошедшей в полдень на кладбище памятной церемонии, вечером в 18 часов в церкви Святого Духа состоятся концерт и поминальная служба, после которой, в 19.15, будут зажжены свечи на улице Харью.

Фото: Таллиннская горуправа

Осиновский в своем выступлении напомнил, что 9 марта 1944 года – это один из самых черных дней в истории Таллинна, когда в результате бомбежки погибли сотни людей, и примерно треть зданий в столице Эстонии были полностью уничтожены или пострадали. «Около двадцати тысяч оставшихся без крова людей потеряли дом, а часть из них – и своих близких. Такую ситуацию трудно представить. Ликвидация разрушительных последствий заняла годы, во многих местах хоть и построили новые здания, но следы этого можно найти в городском ландшафте до сих пор», – сказал он.

Фото: Таллиннская горуправа

«В этом году мы поминаем погибших при бомбежках Таллинна в особом контексте, когда в Украине бомбят жилые дома, и там гибнут люди. Больно осознавать, что государства не сумели создать необходимый международный свод правил, который позволил бы предотвратить войну в Европе», – сказал председатель горсобрания.