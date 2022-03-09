"Мы никоим образом не сотрудничаем с русскими": как живут оккупированные украинские города

"Мы ходим на акции протеста каждый день. Они находятся рядом, но выглядят напуганными, - говорит она. - Мы все просто ждем, когда украинская армия их выгонит".

Протесты на улицах Бердянска. Фото: Reuters

Сообщений о серьезном насилии в отношении украинских демонстрантов было немного - по большей части российские военные, похоже, напряженно наблюдают за ситуацией. Но перед мэрами некоторых городов стоит непростая дилемма - насколько нужно стимулировать своих граждан и призывать их выходить на улицы.

"Нашим жителям нужно протестовать, но им также нужно беречь свои жизни, - говорит Иван Федоров. - Я попросил их не приближаться к русским солдатам, обходить их".

Вадим Гаев, мэр находящегося недалеко от Донбасса Новопскова, рассказал Би-би-си, что акции протеста проходили ежедневно, но прекратились три дня назад, когда российские солдаты начали стрелять по протестующим. Три человека тогда были ранены и еще один избит.

По словам Гаева, российские военные сообщили посреднику, что у них есть разрешение стрелять в протестующих, поэтому выступлений больше быть не должно.

В Новопскове, как и в некоторых других частях Украины, местные украинские чиновники в той или иной форме продолжают функционировать, но российские военные силы контролируют ситуацию. Мэр соседнего оккупированного Старобельска Яна Литвинова говорит, что тоже работает удаленно.

"Назначена новая "администрация". Мы знаем только то, что она ходит по правительственным зданиям и просит людей сотрудничать, а они отказываются", - рассказывает она.

После захвата Новопскова Гаев и его команда уехали из города, чтобы сохранить свою администрацию.

По его словам, этот шаг разделил жителей, некоторые из которых обвинили его в предательстве, а другие сказали, что благодарны ему за то, что он все еще работает.

Двое жителей Херсона рассказали Би-би-си, что, по их мнению, здешний мэр предал город, сотрудничая с российскими войсками, - это обвинение распространилось в чатах в "Телеграме". Двое других сказали, что он просто делает все возможное, чтобы город продолжал функционировать.

Мэр Херсона Игорь Колыхаев сказал Би-би-си: "Если бы я предал город, остался бы я здесь? Я каждый день нахожусь в офисе, работаю со своей командой, чтобы город функционировал".

По словам Колыхаева, главная задача сейчас - возобновление производства продуктов питания и возвращение людей к работе.

"У нас заканчивается еда, и помощь не поступает, этого просто не происходит, - сказал он. - Поэтому мы говорим всем в городе: готовьте любую еду, которую можете приготовить, производите все, что можете произвести".

Что сейчас происходит в Херсоне?

Российские военные уже неделю контролируют город. Генштаб вооруженных сил Украины утверждает, что в Херсонскую область введены подразделения Росгвардии, которые якобы задержали более 400 граждан Украины.

"В связи с яростным сопротивлением жителей Херсона, оккупанты пытаются ввести административно-полицейский режим", - утверждают в генштабе.