В Тарту прибыли около 200 украинских военных беженцев, трех отелей уже недостаточно

В Тарту военных беженцев размещают в трех отелях. Главным центром приема беженцев стал отель Raadimõisa, который уже некоторое время прекратил свою деятельность в качестве гостиницы. Вице-мэр Михкель Леэс сказал, что в Тарту прибыли почти 200 беженцев и что трех гостиниц, вероятно, будет недостаточно для размещения будущих беженцев, передает Tartu Postimees.

«Департамент социального страхования, который организует размещение беженцев в отелях, все еще ведет переговоры с некоторыми гостиницами в Тарту», ​​— сказал Леэс. Однако, если беженцы уже не смогут разместиться в отелях, будет открыт спортивный центр на улице Туру.

При этом Леэс пояснил, что в первую очередь, по возможности, людей все же будут размещать в отелях со значительно лучшими условиями, чем в спортивном центре.