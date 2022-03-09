По словам вице-мэра Тарту Михкеля Леэса, в Тарту прибыли почти 200 человек, бежавших от войны в Украине. Три отеля находятся в процессе их размещения, но их, вероятно, будет недостаточно.
В Тарту прибыли около 200 украинских военных беженцев, трех отелей уже недостаточно
В Тарту военных беженцев размещают в трех отелях. Главным центром приема беженцев стал отель Raadimõisa, который уже некоторое время прекратил свою деятельность в качестве гостиницы. Вице-мэр Михкель Леэс сказал, что в Тарту прибыли почти 200 беженцев и что трех гостиниц, вероятно, будет недостаточно для размещения будущих беженцев, передает Tartu Postimees.
«Департамент социального страхования, который организует размещение беженцев в отелях, все еще ведет переговоры с некоторыми гостиницами в Тарту», — сказал Леэс. Однако, если беженцы уже не смогут разместиться в отелях, будет открыт спортивный центр на улице Туру.
При этом Леэс пояснил, что в первую очередь, по возможности, людей все же будут размещать в отелях со значительно лучшими условиями, чем в спортивном центре.
Леэс также сообщил, что через гостиницу Raadimõisa, которая является официальным местом размещения военных беженцев в Тарту, будут проходить и те прибывшие из Украины, у кого уже есть место проживания и работа в Тарту. «Нам нужно получить представление о том, кто к нам придет, каково их состояние здоровья, нужна ли им работа, место в детском саду или школе», — добавил Леэс.