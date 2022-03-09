Совет муниципального фонда Narva Linnaelamu, который управляет нарвскими общежитиями и муниципальными квартирами, с 8 марта отправил в отставку руководителя организации Елену Пахомову. Среди главных причин председатель совета Владимир Жаворонков назвал подозрительные сделки по продаже муниципальной недвижимости. Сама Елена Пахомова отвергает претензии и считает увольнение сведением политических счетов, поскольку она - представитель старой власти и не поддерживает нынешнюю.
Руководителя нарвских общежитий отправили в отставку из-за продажи муниципальной недвижимости
По словам Жаворонкова, членам совета сразу после вступления в должности в январе пришлось срочно останавливать аукцион по продаже трех пустых участков земли в Нарве.
“Данный аукцион был проведен с нарушениями, не была создан комиссия, объявление об этом аукционе было опубликовано лишь на сайте учреждения. По сути дела, это привело к тому, что на каждый объект пришло всего по одному потенциальному покупателю. То есть, налицо, с нашей точки зрения, сознательное сужение потенциального круга покупателей”, - сказал Владимир Жаворонков.
Владимир Жаворонков видит ситуацию так: созданное городом учреждение распродает городскую недвижимость, причем сознательно уменьшая количество возможных покупателей на аукционах.
Елена Пахомова заявила, что цель скандала с аукционом - убрать ее с должности.