Руководителя нарвских общежитий отправили в отставку из-за продажи муниципальной недвижимости

“Данный аукцион был проведен с нарушениями, не была создан комиссия, объявление об этом аукционе было опубликовано лишь на сайте учреждения. По сути дела, это привело к тому, что на каждый объект пришло всего по одному потенциальному покупателю. То есть, налицо, с нашей точки зрения, сознательное сужение потенциального круга покупателей”, - сказал Владимир Жаворонков.