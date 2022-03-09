Прекращение электроснабжения Чернобыльской АЭС: есть ли радиационная опасность для Эстонии?

В Чернобыле нет действующих ядерных реакторов, но электричество нужно, например, для работы систем охлаждения отработанных топливных сборок.

Без электричества вода в бассейне с ядерным топливом будет медленно нагреваться и испаряться. Пройдет от нескольких дней до нескольких недель, прежде чем охлаждающая вода полностью испарится и может произойти утечка радиоактивного загрязнения. Возможное воздействие является локальным, и из-за большого расстояния для Эстонии нет радиационной опасности.

«Подчеркиваю, что любой возможный ущерб от радиоактивных материалов или атомных электростанций в Украине не может создать в Эстонии ситуацию, при которой люди будут нуждаться в непосредственной защите от радиации», — сказал генеральный директор Департамента окружающей среды Райнер Вакра.