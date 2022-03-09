«Дети быстро повзрослели». Рассказы киевлян, решивших остаться в столице Украины

Постоянные воздушные тревоги и залпы артиллерии за окном, отмечает Владимир, пока не очень пугают его маленькую дочь.

"Она еще маленькая и не понимает, что происходит", - говорит он. Единственная причина, которая заставит семью покинуть столицу, это начало боевых действий непосредственно в городе, отмечает он и зашторивает переклеенные крест-накрест скотчем окна.

Для многих киевлян метро стало единственным местом, где можно спрятаться от бомбежек Фото: Getty Images

"Дети быстро повзрослели"

Дом 31-летней Людмилы расположен на территории крупнейшего киевского жилого массива - Троещины. Никаких военных объектов или оборонных предприятий здесь нет. Но именно этот район в первые дни войны стал едва ли не главной мишенью ракетных ударов российской армии. Их целью стала ТЭЦ-6, которая располагается здесь и снабжает теплом почти весь левый берег Киева.

Утром 27 февраля обломки российской ракеты упали недалеко от дома Людмилы. От взрыва в квартирах многоэтажек выбило стекла, сгорели припаркованные во дворе автомобили.

Эти обстрелы и взрывы она, мать 3-летнего сына и 8-летней дочери, помнит очень хорошо. Они происходили фактически в соседних дворах, и громкие звуки ночью пугали и будили детей. Но покидать столицу семья все же не планирует. Тем более что в троещинской квартире, кроме детей и их родителей, живут также бабушка и прабабушка. Уговорить их эвакуироваться оказалось тяжелее всего, говорит Людмила.

"Поначалу вариантов покинуть Киев не было, а когда начали поступать предложения, то опасность на дорогах была достаточно большой, тем более вывезти старшее поколение сложнее из-за их упрямства и заявления, что "я уже жизнь прожила". А без них ехать - не вариант", - объясняет киевлянка.

Что касается малышей, то они, как бы странно это ни прозвучало, через две недели войны уже вошли в ритм такой жизни и привыкли к правилам безопасности. К тем правилам, которые обычно позволяют себе игнорировать взрослые.

Фото: BBC

"Дети за этот короткий срок очень повзрослели, четко знают и понимают, что нужно делать в случае воздушной тревоги и куда бежать. Но то, что в XXI веке они это чувствуют на себе… Очень страшно, когда воздушная тревога, нести их спящими в подвал, а к утру дети даже не понимают, как они там оказались", - с отчаянием в голосе добавляет молодая мама.