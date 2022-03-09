Галерея ⟩ В Таллинне почтили память жертв мартовской бомбардировки и войны в Украине

В памятном мероприятии среди прочих приняли участие спикер Рийгикогу Юри Ратас, министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс, президент Керсти Кальюлайд, а также другие политики.

На улице Харью будет установлена светозвуковая инсталляция, напоминающая об ужасах бомбардировок городов.

Президент Алар Карис находится в самоизоляции, но от его имени также была зажжена свеча.

Карис: слепы бомбы, но не люди, которые командуют бомбардировками

В своем обращении президент Карис заявил, что, как и в случае с авиаударами 78-летней давности, в Европе снова падают бомбы, на этот раз на украинские города. «И тогда бомбы падали на жилые районы, как сейчас в Мариуполе, Харькове, Киеве. Вновь дома многих людей превратились в руины, и они вынуждены где-то искать убежища как военные беженцы».

«Горе и боль снова во многих домах. Говорят, что бомбы слепы. Бомбы слепы, но не люди, отдающие приказ бомбить, и не те, кто подчиняется приказу», — отметил глава государства, добавив, что чтя память жертв мартовских бомбардировок в Эстонии, мы также вспоминаем тех, кто погиб в нынешней трагедии в Украине.

«Каждый день трагический список жертв этой войны становится все длиннее и длиннее», — заключил Карис.