Сегодня, 9 марта, минуло 78 лет со дня бомбардировки городов Эстонии советской авиацией. На памятном мероприятии на улице Харью в Таллинне были зажжены свечи как в честь людей, погибших в 1944 году, так и в память о жертвах войны, начавшейся две недели назад в Украине.
Галерея ⟩ В Таллинне почтили память жертв мартовской бомбардировки и войны в Украине
В памятном мероприятии среди прочих приняли участие спикер Рийгикогу Юри Ратас, министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс, президент Керсти Кальюлайд, а также другие политики.
На улице Харью будет установлена светозвуковая инсталляция, напоминающая об ужасах бомбардировок городов.
Президент Алар Карис находится в самоизоляции, но от его имени также была зажжена свеча.
Карис: слепы бомбы, но не люди, которые командуют бомбардировками
В своем обращении президент Карис заявил, что, как и в случае с авиаударами 78-летней давности, в Европе снова падают бомбы, на этот раз на украинские города. «И тогда бомбы падали на жилые районы, как сейчас в Мариуполе, Харькове, Киеве. Вновь дома многих людей превратились в руины, и они вынуждены где-то искать убежища как военные беженцы».
«Горе и боль снова во многих домах. Говорят, что бомбы слепы. Бомбы слепы, но не люди, отдающие приказ бомбить, и не те, кто подчиняется приказу», — отметил глава государства, добавив, что чтя память жертв мартовских бомбардировок в Эстонии, мы также вспоминаем тех, кто погиб в нынешней трагедии в Украине.
«Каждый день трагический список жертв этой войны становится все длиннее и длиннее», — заключил Карис.
Вечером 9 марта 1944 года и в последующую ночь советские военно-воздушные силы совершили две бомбовые атаки на Таллинн. В результате было уничтожено, в общей сложности, 1549 зданий, 3350 зданий получили повреждения. В результате бомбежек погибло 554 гражданина Эстонии, 50 немецких солдат и 121 военный заключенный.