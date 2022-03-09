Вооруженные силы Украины надо помочь оснастить комплексами ПВО среднего и дальнего действия — с таким предложением выступил депутат Европарламента и бывший командующий Силами обороны Эстонии, генерал Рихо Террас. Его инициативу поддержали в совместном обращении бывшие командующие силами обороны стран Запада.
Рихо Террас: надо помочь оснастить ВС Украины комплексами ПВО дальнего действия
Целый ряд бывших военных офицеров США и бывшие командующие силами обороны стран Балтии выступили с требованием оснастить вооруженные силы Украины системами ПВО среднего и дальнего действия, чтобы защитить страну от ВВС России.
Обращение наряду с Террасом подписали 14 бывших высокопоставленных военных из США, Великобритании, Германии, Латвии и Литвы.
Как отмечают авторы обращения, с помощью таких систем украинские военнослужащие смогут эффективно сбивать самолеты и ракеты противника, вторгающиеся в воздушное пространство Украины. Комплексы ПВО — это то, что украинцы уже давно и конкретно просят западные страны предоставить им.
«Мы не можем просто стоять рядом и сочувствовать Украине в то время, пока Россия своей авиацией и ракетами уничтожает руководство Украины, ее инфраструктуру, ее народ. ВВС, крупнокалиберная артиллерия и ракеты дальнего действия как из России, так и из Беларуси наносят Украине невероятный ущерб. Поэтому мы должны немедленно помочь Украине восстановить ее системы ПВО для отражения трусливых воздушных атак России», - отмечается в обращении, инициатором которого стал Террас.