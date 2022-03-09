Департамент лекарств сообщил в среду о трудностях с поставками трех лекарственных средств, при этом у одного из них нет замены медикаментами с аналогичным лечебным эффектом.
В Эстонии трудности с поставками трех лекарств
Представитель владельца лицензии на продажу, фирмы GlaxoSmithKline Biologicals S.A. сообщил о трудностях с поставками вакцинного препарата Varilrix, которые продолжатся до середины августа текущего года. На это время его можно заменить вакциной Varivax, поставляемой владельцем лицензии на продажу, фирмой Merck Sharp & Dohme OÜ. Лекарство упаковано словацко-словенской фирмой, в упаковку вложена инструкция на эстонском языке.
Представитель владельца лицензии на продажу, фирмы GlaxoSmithKline Limited сообщил о трудностях с поставками лекарства Lamictal от эпилепсии в расфасовке 100 mg до начала июня этого года. Есть варианты Lamictal в дозировке 50 mg, 25 mg и 5 mg. Пациенты должны обратиться к своему лечащему врачу для продолжения лечения.
Представитель владельца лицензии на продажу, фирмы Orexigen Therapeutics Ireland Limited сообщил о проблемах с поставками Mysimba 90 mg/8 mg, которые могут продлиться до конца апреля. Поскольку аналога этому препарату нет, пациенты должны обратиться к своему врачу для продолжения лечения.