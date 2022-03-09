В Эстонии трудности с поставками трех лекарств

Представитель владельца лицензии на продажу, фирмы GlaxoSmithKline Biologicals S.A. сообщил о трудностях с поставками вакцинного препарата Varilrix, которые продолжатся до середины августа текущего года. На это время его можно заменить вакциной Varivax, поставляемой владельцем лицензии на продажу, фирмой Merck Sharp & Dohme OÜ. Лекарство упаковано словацко-словенской фирмой, в упаковку вложена инструкция на эстонском языке.

Представитель владельца лицензии на продажу, фирмы GlaxoSmithKline Limited сообщил о трудностях с поставками лекарства Lamictal от эпилепсии в расфасовке 100 mg до начала июня этого года. Есть варианты Lamictal в дозировке 50 mg, 25 mg и 5 mg. Пациенты должны обратиться к своему лечащему врачу для продолжения лечения.