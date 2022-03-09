Война ведет к глобальному дефициту пшеницы и резкому росту цен на хлеб

Нападение России на Украину приведет в богатых странах к всплеску продовольственной инфляции, а бедным государствам, предупреждают эксперты, грозят голод и, скорее всего, социальные волнения. Это одна из весомых причин того, почему именно Турция столь активно посредничает сейчас между Москвой и Киевом: президент Эрдоган не может не помнить, что в 2011 году волна восстаний и революций в Северной Африке и на Ближнем Востоке, получившая название "арабская весна", началась на фоне резкого удорожания хлеба.

Рекордные цены на пшеницу из-за вторжения России в Украину

В какой-то момент эта волна докатилась тогда до Сирии и привела к длительной гражданской войне, в которой Россия воевала на стороне правящего режима. Теперь РФ ведет новую войну, которая ускорила рост цен в Турции, Египте и других государствах Восточного Средиземноморья и Северной Африки, где хлеб - основной продукт питания бедных слоев населения. Ведь в нынешнем вооруженном конфликте участвуют два важнейших поставщика пшеницы в эти регионы: Россия и Украина.

Однако проблема намного шире, она касается всего мирового рынка продовольствия, поскольку на эти две страны приходились до сих пор примерно 30% глобального экспорта пшеницы, напоминает эксперт по сырьевым рынкам немецкого Commerzbank Карстен Фрич (Carsten Fritsch). Так что сейчас под угрозой срыва почти треть глобальных поставок ключевого сельскохозяйственного сырья, необходимого как для производства хлеба, так и, в виде кормов, для производства мяса.

Котировки на фьючерсной бирже Matif в Париже (Франция - крупнейший в ЕС производитель и экспортер пшеницы) уже взлетели на рекордный уровень, превысив 420 евро за тонну. "Цены на зерно невообразимо высокие", - констатирует немецкий портал сельскохозяйственной информации agrarheute.

Главная причина нервозности рынка - опасения, что Украина в значительной мере или даже полностью выпадет в этом году как поставщик зерна (а также другой аграрной продукции). По сообщениям СМИ, 6 марта правительство обороняющейся страны уже приостановило экспорт ржи, овса, сахара, мяса, скота и ограничило вывоз пшеницы, кукурузы, кур, яиц и подсолнечного масла.

В Украине под угрозой и посевная кампания, и сбор урожая

Но основную тревогу вызывает другое. "Непонятно, в какой мере украинскому аграрному сектору вообще удастся сейчас провести весеннюю посевную кампанию. Кто будет работать на полях?", - задался вопросом в беседе с DW Пер Бродерзен (Per Brodersen), директор Альянса германского агробизнеса при Восточном комитете немецкой экономики. Эта организация представляет интересы немецких деловых кругов, работающих на постсоветском пространстве.

"Непонятно также, кто затем будет собирать урожай, в каком состоянии после военных действий окажется инфраструктура по его сбору, хранению, транспортировке и экспорту", - продолжил эксперт. По его оценкам, возможности аграрного экспорта из украинских портов на Черном море уже сейчас незначительные или даже полностью сведены на нет: "Не будем забывать, что одной из самых первых акций российской армии в ходе нападения на Украину был захват Змеиного острова вблизи морской границы с Румынией, чтобы обеспечить тем самым контроль над подходами к украинским черноморским портам".