Экономист Swedbank: цены на топливо останутся на очень высоком уровне

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.

Выдержки из беседы:

– Как происходящее ударит по экономике Эстонии?

– Кризис затронет многие сферы.

Если ранее Swedbank прогнозировал рост экономики в 3,5%, то сейчас очевидно, что экономика будет расти гораздо медленнее.

Точные цифры пока трудно назвать. Надо понимать, что экономики тех стран, в которые мы экспортируем, тоже будут затронуты кризисом, поэтому спрос снизится.

Высокая инфляция приведет к снижению спроса внутри Эстонии.

– Насколько сильно ускорится инфляция на фоне дефицита сырья, поступавшего из России и Украины?

– Конечно, это скажется на росте инфляции. Пару месяцев назад мы надеялись, что рост цен и рост зарплат будут приблизительно на одном и том же уровне.

Теперь мы видим, что инфляция ускоряется быстрее, чем ожидалось. Мы прогнозировали 6%, но она будет заметно выше.

В феврале уже было видно, что инфляция ускорилась. Рост цен в строительстве, производстве, подорожание импортного сырья окажет влияние на общий уровень цен. Разумеется, это негативно отразится на покупательской способности населения.

Очевидно, что снижение покупательской способности затронет многие сферы, включая рынок недвижимости.

– Чем можно быстро компенсировать полный разрыв экономических связей с Россией?

– Доля экспорта эстонских товаров в Россию была не очень большой – всего 2%.

– А вот доля российского импорта более ощутима. По импорту Россия – наш второй торговый партнер после Финляндии. В минувшем году оборот исчислялся 2 млрд евро…

– С импортом совсем другая ситуация. Доля российского импорта превышала 10%, в том числе за счет роста цен на энергоносители. Российские энергопродукты составляли в этом объеме более 50%. Более того, импортируемый природный газ из Латвии – это тоже российский газ. То же самое касается импорта нефтепродуктов из Литвы и Финляндии. Так что здесь влияние может быть очень сильным.

– Сокращение поставок древесины и металла тоже ударит по эстонскому рынку?

– Цены на металл уже подскочили. Будет ли он в дефиците – покажет время.

Кроме того, Россия и Украина – важные поставщики зерна, в первую очередь – пшеницы. Сокращение поставок повлияет на стоимость продовольствия.

– Где предел цен на энергоносители? Как это ударит по экономике?

– Цены на газ во многом зависят от цен на нефть, которые в свою очередь реагируют на кризис. Многое зависит и от решений ОПЕК и Ирана, их готовности увеличить экспорт нефти.

Очевидно, что цены на топливо останутся на очень высоком уровне. Такое положение дел ударит как по простым потребителям, так и по предприятиям.

При этом предприятия всех стран окажутся примерно в равных условиях.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: чем обернется новая эпоха в экономике? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Sand Фото: Pm

Как происходящее в России и Украине ударит по экономике Эстонии?

Чем компенсировать разрыв экономических связей с восточным соседом?

Острый дефицит сырья еще больше взвинтит инфляцию? Каковы последствия?

Насколько могут подорожать продукты питания?

Чем обернутся для рынка труда снижение покупательской способности и сокращение потребления товаров и услуг?

Переживет ли российская экономика санкции Запада?