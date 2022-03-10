Экономист Swedbank: цены на топливо останутся на очень высоком уровне
Инфляция ускоряется быстрее, чем ожидалось
Экономика будет расти гораздо медленнее
Кризис затронет многие сферы
Сможет ли российская экономика пережить западные санкции? Чем компенсировать полный разрыв экономических связей с Россией? Где предел цен на энергоносители?
На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.
Выдержки из беседы:
– Как происходящее ударит по экономике Эстонии?
– Кризис затронет многие сферы.
Если ранее Swedbank прогнозировал рост экономики в 3,5%, то сейчас очевидно, что экономика будет расти гораздо медленнее.
Точные цифры пока трудно назвать. Надо понимать, что экономики тех стран, в которые мы экспортируем, тоже будут затронуты кризисом, поэтому спрос снизится.
Высокая инфляция приведет к снижению спроса внутри Эстонии.
– Насколько сильно ускорится инфляция на фоне дефицита сырья, поступавшего из России и Украины?
– Конечно, это скажется на росте инфляции. Пару месяцев назад мы надеялись, что рост цен и рост зарплат будут приблизительно на одном и том же уровне.
Теперь мы видим, что инфляция ускоряется быстрее, чем ожидалось. Мы прогнозировали 6%, но она будет заметно выше.
В феврале уже было видно, что инфляция ускорилась. Рост цен в строительстве, производстве, подорожание импортного сырья окажет влияние на общий уровень цен. Разумеется, это негативно отразится на покупательской способности населения.
Очевидно, что снижение покупательской способности затронет многие сферы, включая рынок недвижимости.
– Чем можно быстро компенсировать полный разрыв экономических связей с Россией?
– Доля экспорта эстонских товаров в Россию была не очень большой – всего 2%.
– А вот доля российского импорта более ощутима. По импорту Россия – наш второй торговый партнер после Финляндии. В минувшем году оборот исчислялся 2 млрд евро…
– С импортом совсем другая ситуация. Доля российского импорта превышала 10%, в том числе за счет роста цен на энергоносители. Российские энергопродукты составляли в этом объеме более 50%. Более того, импортируемый природный газ из Латвии – это тоже российский газ. То же самое касается импорта нефтепродуктов из Литвы и Финляндии. Так что здесь влияние может быть очень сильным.
– Сокращение поставок древесины и металла тоже ударит по эстонскому рынку?
– Цены на металл уже подскочили. Будет ли он в дефиците – покажет время.
Кроме того, Россия и Украина – важные поставщики зерна, в первую очередь – пшеницы. Сокращение поставок повлияет на стоимость продовольствия.
– Где предел цен на энергоносители? Как это ударит по экономике?
– Цены на газ во многом зависят от цен на нефть, которые в свою очередь реагируют на кризис. Многое зависит и от решений ОПЕК и Ирана, их готовности увеличить экспорт нефти.
Очевидно, что цены на топливо останутся на очень высоком уровне. Такое положение дел ударит как по простым потребителям, так и по предприятиям.
При этом предприятия всех стран окажутся примерно в равных условиях.
Подробнее в повторе!
Как происходящее в России и Украине ударит по экономике Эстонии?
Чем компенсировать разрыв экономических связей с восточным соседом?
Острый дефицит сырья еще больше взвинтит инфляцию? Каковы последствия?
Насколько могут подорожать продукты питания?
Чем обернутся для рынка труда снижение покупательской способности и сокращение потребления товаров и услуг?