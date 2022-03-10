Сможет ли российская экономика пережить западные санкции? Чем компенсировать полный разрыв экономических связей с Россией? Где предел цен на энергоносители?
Студия Postimees: чем обернется новая эпоха в экономике?
13:30
Студия Postimees: чем обернется новая эпоха в экономике?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире главный экономист Swedbank Тыну Мертсина. Смотрите интервью в 13:30!
- Как происходящее в России и Украине ударит по экономике Эстонии?
- Чем компенсировать разрыв экономических связей с восточным соседом?
- Острый дефицит сырья еще больше взвинтит инфляцию? Каковы последствия?
- Насколько могут подорожать продукты питания?
- Чем обернутся для рынка труда снижение покупательской способности и сокращение потребления товаров и услуг?
- Переживет ли российская экономика санкции Запада?