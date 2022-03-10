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Студия Postimees: чем обернется новая эпоха в экономике?

13:30
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Студия Postimees: чем обернется новая эпоха в экономике?
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Сможет ли российская экономика пережить западные санкции? Чем компенсировать полный разрыв экономических связей с Россией? Где предел цен на энергоносители?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире главный экономист Swedbank Тыну Мертсина. Смотрите интервью в 13:30!

  • Как происходящее в России и Украине ударит по экономике Эстонии?
  • Чем компенсировать разрыв экономических связей с восточным соседом?
  • Острый дефицит сырья еще больше взвинтит инфляцию? Каковы последствия?
  • Насколько могут подорожать продукты питания? 
  • Чем обернутся для рынка труда снижение покупательской способности и сокращение потребления товаров и услуг? 
  • Переживет ли российская экономика санкции Запада?
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