В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, бывший командующий Силами обороны Эстонии, депутат Рийгикогу, член парламентской комиссии по гособороне Антс Лаанеотс ответил на вопросы, связанные с поставками Украине противотанковых и зенитно-ракетных комплексов, c угрозой применения в Украине химического оружия и с другими темами.
Лаанеотс: моральное состояние российских военных в Украине очень плохое
- Вчера в Мариуполе российские войска нанесли прямой удар по детской больнице и родильному дому. Президент Украины Владимир Зеленский назвал зверством действия, после которых люди, в том числе дети, оказываются под обломками. Он обратился к миру, спросив, сколько тот будет оставаться сообщником зла, игнорирующим террор, и в очередной раз призвал Запад закрыть украинское небо, чтобы прекратить убийства. Владимир Зеленский практически каждый день просит создать над Украиной бесполетную зону, силы НАТО видят в такой мере слишком большой риск в смысле провоцирования военного конфликта между Россией и НАТО. Есть ли способ без этой меры каким-то образом помочь Украине защитить ее мирных жителей от снарядов и бомб?
- К 8 марта украинская армия получила 17 000 управляемых ракетных противотанковых снарядов «Джавелин». Это очень эффективный комплекс, и украинцы уничтожили с их помощью 303 танка. Это ракеты ближнего боя, и то, что сейчас у Украины имеется из ракет класса «земля-земля», вполне удовлетворяет их нуждам, особенно с учетом того, что Украина получила также 200 зенитно-ракетных комплексов «Стингер». Поэтому возможности сбивать силы противника на малых высотах у украинцев достаточно серьезные. «Стингер» — это очень эффективная и очень точная система. Из нее не промажешь. Согласно вчерашним данным, было сбито уже 46 российских самолетов, плюс 80 вертолетов. Это очень серьезные потери для российской армии. Поэтому российские войска и оцепенели, а именно — пехота; в атаку просто боятся идти. 12 500 убитых, более 36 000 раненых; российская армия несет огромные, невообразимые потери.
- Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выступила вчера вечером с утверждением о том, что Россия может устроить провокацию с применением химического или биологического оружия в Украине. Она также назвала нелепой операцией по дезинформации ложные заявления Москвы о предполагаемых американских лабораториях биологического оружия и разработках химического оружия в Украине. Россия действительно может пойти в Украине на такие провокации, о которых говорит представитель Белого дома?
- Я считаю это маловероятным, потому что использование такого оружия — это уже международное преступление, то есть это была бы ситуация, когда всему миру было бы понятно, что Путина надо отдавать под суд. Вряд ли Путин пойдет на такие шаги, хотя кто его знает; он непредсказуем. 27 февраля он выступил перед страной и открыто приказал стратегическим ядерным силам перейти в режим высшей боеготовности. Но это были только слова, просто элемент устрашения; из этого ничего не вышло, потому что буквально через несколько часов из Вашингтона пришла реакция, примерно такая, что «Мы готовы и мы вас уничтожим». Ну, это было дипломатичнее сказано, конечно, но суть была такова, и с тех пор Путин молчит на эту тему. Он может манипулировать психикой людей, но в реальности он боится таких шагов.
- Министерство обороны России вчера признало участие военнослужащих срочной службы в военных действиях в Украине, заявив, что обнаружились несколько фактов присутствия срочников в зоне боевых действий. Это было названо ошибкой, которую уже исправили, поскольку якобы все срочники, которые случайно были отправлены в Украину, кроме плененных, уже возвращены назад. Российское министерство признало факт отправки срочников в Украину в силу того, что это невозможно стало скрывать?
- Да, ведь огромное количество российских солдат, которых уже в качестве подкрепления стали отправлять в эту бойню, стали добровольно сдаваться в плен. Или дезертировать. Моральное их состояние очень плохое. Известно, что даже в Крыму 22-й армейский корпус, в котором есть же и профессиональные солдаты, не захотел выдвигаться из Крыма и начинать наступательные действия на территории Украины.
- Украинская национальная энергетическая компания «Энергоатом» предупредила об угрозе высвобождения радиоактивных веществ в результате обесточивания Чернобыльской АЭС. Там находится много топливных сборок, которые требуют постоянного охлаждения, что возможно только при наличии электроснабжения. Однако боевые действия продолжаются, что делает невозможным ремонт и восстановление энергопитания захваченной российскими войсками станции. Какой смысл в захвате Чернобыльской АЭС и в бомбовых ударах по Запорожской? Таким безумными атаками на мирные ядерные объекты Россия намекает на то, что в принципе готова применить ядерное оружие?
- Когда началась война, Путин запустил из 30-тысячной группировки, которая стояла в Беларуси, примерно 12 000 военных прямо через Чернобыль на Киев. Они оставили после захвата станции, которая была им по дороге, примерно 500 человек охранять объект, вместе с удерживаемым персоналом. Не думаю, что российские военные там что-то опасное сделали. Из Киева пока тоже не поступало информации о том, что зафиксировано повышение радиации или что-то подобное. Они захватили и еще одну АЭС на территории Украины, по точно такому же сценарию; взяли ее под контроль и блокировали на ее территории персонал, потому что солдаты, конечно, ядерным реактором управлять сами не смогут. Но для чего это было нужно, понять тяжело.
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