Лаанеотс: моральное состояние российских военных в Украине очень плохое

- Вчера в Мариуполе российские войска нанесли прямой удар по детской больнице и родильному дому. Президент Украины Владимир Зеленский назвал зверством действия, после которых люди, в том числе дети, оказываются под обломками. Он обратился к миру, спросив, сколько тот будет оставаться сообщником зла, игнорирующим террор, и в очередной раз призвал Запад закрыть украинское небо, чтобы прекратить убийства. Владимир Зеленский практически каждый день просит создать над Украиной бесполетную зону, силы НАТО видят в такой мере слишком большой риск в смысле провоцирования военного конфликта между Россией и НАТО. Есть ли способ без этой меры каким-то образом помочь Украине защитить ее мирных жителей от снарядов и бомб?

- К 8 марта украинская армия получила 17 000 управляемых ракетных противотанковых снарядов «Джавелин». Это очень эффективный комплекс, и украинцы уничтожили с их помощью 303 танка. Это ракеты ближнего боя, и то, что сейчас у Украины имеется из ракет класса «земля-земля», вполне удовлетворяет их нуждам, особенно с учетом того, что Украина получила также 200 зенитно-ракетных комплексов «Стингер». Поэтому возможности сбивать силы противника на малых высотах у украинцев достаточно серьезные. «Стингер» — это очень эффективная и очень точная система. Из нее не промажешь. Согласно вчерашним данным, было сбито уже 46 российских самолетов, плюс 80 вертолетов. Это очень серьезные потери для российской армии. Поэтому российские войска и оцепенели, а именно — пехота; в атаку просто боятся идти. 12 500 убитых, более 36 000 раненых; российская армия несет огромные, невообразимые потери.

- Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выступила вчера вечером с утверждением о том, что Россия может устроить провокацию с применением химического или биологического оружия в Украине. Она также назвала нелепой операцией по дезинформации ложные заявления Москвы о предполагаемых американских лабораториях биологического оружия и разработках химического оружия в Украине. Россия действительно может пойти в Украине на такие провокации, о которых говорит представитель Белого дома?