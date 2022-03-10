Начальник разведцентра Сил обороны Эстонии Марго Гросберг сказал журналистам, что целью причинения Россией потерь среди гражданского населения Украины является уничтожение боевого духа украинцев. Делает ли Владимира Путина еще опаснее в принятии военных решений его превращение в лидера-изгоя, чья репутация уже не может быть восстановлена? Об этом и многом другом ведущий студии Postimees Павел Соболев побеседует сегодня с бывшим командующим Силами обороны Эстонии, депутатом Рийгикогу, членом парламентской комиссии по гособороне Антсом Лаанеотсом.
Студия Postimees: как Запад может помочь Украине в защите мирных жителей?
- Борис Джонсон назвал ужасным обстрел роддома в Мариуполе и заявил, что Великобритания изучает возможность дополнительной поддержки Украины для защиты от авиаударов. Какую форму может принять эта поддержка?
- Украинская национальная энергетическая компания «Энергоатом» предупредила об угрозе высвобождения радиоактивных веществ в результате обесточивания российскими силами Чернобыльской АЭС. Какие цели Россия может преследовать захватом Чернобыльской АЭС и бомбовыми ударами по АЭС в Запорожье?
- Минобороны России впервые признало участие срочников в военных действиях в Украине; Кремль пообещал наказать допустивших эту ситуацию военных и чиновников. Участие срочников в войне просто стало невозможно скрывать, или же Кремль собирается заодно назначить виновных и в том, что операция в Украине не пошла по ожидаемому плану?
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