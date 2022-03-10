Студия Postimees: как Запад может помочь Украине в защите мирных жителей?

Начальник разведцентра Сил обороны Эстонии Марго Гросберг сказал журналистам, что целью причинения Россией потерь среди гражданского населения Украины является уничтожение боевого духа украинцев. Делает ли Владимира Путина еще опаснее в принятии военных решений его превращение в лидера-изгоя, чья репутация уже не может быть восстановлена? Об этом и многом другом ведущий студии Postimees Павел Соболев побеседует сегодня с бывшим командующим Силами обороны Эстонии, депутатом Рийгикогу, членом парламентской комиссии по гособороне Антсом Лаанеотсом.