США перебросили два комплекса Patriot из Германии в Польшу

"Мы не будем говорить ни где они размещены, ни о статусе их дислокации", - уточнил он.

Решение о перемещении батарей Patriot было принято министром обороны США Ллойдом Остином после консультаций с правительством Польши, которое и попросило об этом.

Пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби подчеркнул, что передислокация не была вызвана каким-либо конкретным событием или действием с российской стороны. По его словам, в свете войны в соседней с Польшей Украине системы Patriot лучше всего подходят для защиты территории НАТО от потенциальных российских угроз - они могут сбивать самолеты, вертолеты и ракеты даже на большой высоте.