Антивоенный исход. Тысячи россиян бежали из страны после начала войны с Украиной

Гражданка Беларуси и Израиля Мария Дубровская ведет популярный блог и зарабатывает себе этим на жизнь. До февраля она жила в Москве вместе со своим молодым человеком, и так совпало, что 21 февраля, в день заседания Совета безопасности России, они решили расстаться. "Это был шок, - говорит она. - Я сразу задумалась, что мне пора уезжать, но после начала войны все приняло очень стремительный характер. Курс рубля начал валиться, я поехала снимать наличку, приложение банка показывало, что в банкомате валюта есть, а на самом деле она уже закончилась. Параллельно скроллила новости, и это была паника".

Дубровская позвонила маме в Минск, посоветовала ей уезжать, а сама улетела в армянский город Гюмри, даже не зная, куда она поедет дальше - в Ереван, Тбилиси или куда-то еще.

"На следующий день после заседания Совбеза мы были уверены, что с нашей работой будут проблемы, - рассказывает разработчик игр Сергей. - Мы сразу собрались на Кипр, там зарегистрирована наша компания, но рейсы кончились. Сейчас мы приехали в Армению, собираемся побыть здесь - на осмысленную реакцию, что делать дальше, нужно немного времени".

"Санкционный пакет, анонсированный западными странами, означал или длительный перерыв, или конец работы нашей компании в России, - рассказывает директор проектного бюро Иван. - Решение временно уехать было принято совместно с главным офисом нашей компании, вечером вторника 1 марта, а уже 2 марта я купил билет на рейс в Стамбул и оттуда в Лондон".

Программист и Android-разработчик Николай из Санкт-Петербурга говорит, что тоже давно думал об отъезде. "Очень разочаровался в людях, соблюдающих нейтралитет, - объясняет он. - Нейтральные люди для меня - на втором месте после Путина, кто виноват в происходящем. Они не ходили на выборы, игнорировали политику - даже когда началась война, она стала очередным событием, которое их не касается".

После 24 февраля по всей России пошли слухи о том, что власть объявит военное положение и запретит выезд из страны мужчинам. Услышав такое, Николай купил билет - он обошелся ему примерно в 900 долларов - и улетел в Ереван, а оттуда на поезде добрался до Тбилиси. "Практически весь поезд был русскоязычным", - вспоминает он.

32-летний IT-специалист Никита говорит, что еще в начале февраля увидел кадры с маневрами российских войск на территории рядом с Украиной - и с тех пор не переставал думать о том, что ничем хорошим это не закончится.