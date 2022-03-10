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ДТП на пешеходном переходе в Ласнамяэ: попавшая под автомобиль женщина скончалась в больнице

rus.postimees.ee
ДТП на пешеходном переходе в Ласнамяэ: попавшая под автомобиль женщина скончалась в больнице
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Свеча.
Свеча. Фото: Akifere/ Shutterstock

В среду, 9 марта, в столичном районе Ласнамяэ произошла авария, в результате которой погиб пешеход.

ДТП произошло около 17:43 возле дома номер два по Петербургскому шоссе. Автомобиль Chrysler Grand Voyager, которым управлял 55-летний мужчина сбил 51-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Пострадавшую доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу, где она позже, к сожалению, скончалась.

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