ДТП на пешеходном переходе в Ласнамяэ: попавшая под автомобиль женщина скончалась в больнице

ДТП произошло около 17:43 возле дома номер два по Петербургскому шоссе. Автомобиль Chrysler Grand Voyager, которым управлял 55-летний мужчина сбил 51-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.