В среду, 9 марта, в столичном районе Ласнамяэ произошла авария, в результате которой погиб пешеход.
ДТП на пешеходном переходе в Ласнамяэ: попавшая под автомобиль женщина скончалась в больнице
ДТП на пешеходном переходе в Ласнамяэ: попавшая под автомобиль женщина скончалась в больнице
ДТП произошло около 17:43 возле дома номер два по Петербургскому шоссе. Автомобиль Chrysler Grand Voyager, которым управлял 55-летний мужчина сбил 51-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
Пострадавшую доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу, где она позже, к сожалению, скончалась.
Ключевые слова