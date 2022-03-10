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Чтобы помочь Украине, молодой человек из Пайде выставил на аукцион ценную футболку

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Чтобы помочь Украине, молодой человек из Пайде выставил на аукцион ценную футболку
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Футболка, которую Робин выставил на аукцион.
Футболка, которую Робин выставил на аукцион. Фото: Robin Vestung / Facebook

Каждый футбольный фанат знает, насколько известен клуб «Ливерпуль» как в Англии, так и во всем мире. Эстонцы могут гордиться тем, что в рядах футболистов клуба играл и Рагнар Клаван, который сейчас выступает за команду Пайде. Кто бы мог предположить, что одна из футболок Клавана, в которых он выходил на игры, и на которой имеются автографы множества известнейших футболистов, станет в один прекрасный день такой ценной, да еще и принесет пользу спасающимся от войны людям.

Владелец столь ценной футболки – житель Пайде Робин Вестунг, который сам играет за команду Пайде в составе команды U21. Футболка оказалась у него в 2016 году, когда парню вместе с семьей повезло дважды побывать по приглашению Клавана на матчах «Ливерпуля».

«Вот тогда я получил эту футболку и с тех пор ее берегу», - пояснил Робин Вестунг.

Причина, по которой футболка меняет хозяина, по словам Вестунга, очень человечна. Он хочет сделать в этих военных условиях что-то хорошее, а футболка – одна из наиболее ценных вещей, от которых он согласен отказаться ради благой цели.

«Глядя на то, что творится в мире, я решил провести благотворительный аукцион в пользу Украины. Всю собранную сумму я передам в MTÜ Eesti Pagulasabi», - сказал он.

Традиционную красную футболку клуба «Ливерпуль», выставленную на аукцион, Клаван надевал 10 апреля 2016 года на игру Премьер-лиги на стадионе «Энфилд». Вестунг уточнил, что в этом матче «Ливерпуль» встречался с F.C. Stoke City и команда Клавана обыграла соперника со счетом 4:1.

«Стоит отметить также обстоятельство, что Клаван играл все 90 минут матча», - добавил юноша.

По его словам, ценности футболке добавляют и автографы множества футболистов – которые были и остаются поныне лучшими футболистами мира. Автографы Клаван собрал на следующий день после матча, на тренировке. Так, среди прочих, можно увидеть подписи Роберто Фирмино, Эмре Джана, Садио Мане, Джорджиньо Вейналдума и многих других игроков.

Стартовая цена футболки – 500 евро. Аукцион продлится на «Фейсбуке» до 17 марта и ставку можно сделать как под самой публикацией, так и отправив Вестунгу личное сообщение. На момент публикации в комментариях за футболку предлагали 1250 евро.

Чьи автографы имеются на футболке:

1. Рагнар Клаван #17

2. Садио Мане #19

3. Адам Лаллана #20

4. Джорджиньо Виналдум #5

5. Симон Миньоле #22

6. Натаниэль Клайн #2

7. Роберто Фирмино #11

8. Джордан Хендерсон #14

9. Даниэль Старридж #15

10. Лорис Кариус #1

11. Лукас Лейва #21

12. Эмре Джан #23

13. Джеймс Милнер #7

14. Деян Ловрен #615. Кевин Стюарт #35

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