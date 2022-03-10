Каждый футбольный фанат знает, насколько известен клуб «Ливерпуль» как в Англии, так и во всем мире. Эстонцы могут гордиться тем, что в рядах футболистов клуба играл и Рагнар Клаван, который сейчас выступает за команду Пайде. Кто бы мог предположить, что одна из футболок Клавана, в которых он выходил на игры, и на которой имеются автографы множества известнейших футболистов, станет в один прекрасный день такой ценной, да еще и принесет пользу спасающимся от войны людям.
Чтобы помочь Украине, молодой человек из Пайде выставил на аукцион ценную футболку
Владелец столь ценной футболки – житель Пайде Робин Вестунг, который сам играет за команду Пайде в составе команды U21. Футболка оказалась у него в 2016 году, когда парню вместе с семьей повезло дважды побывать по приглашению Клавана на матчах «Ливерпуля».
«Вот тогда я получил эту футболку и с тех пор ее берегу», - пояснил Робин Вестунг.
Причина, по которой футболка меняет хозяина, по словам Вестунга, очень человечна. Он хочет сделать в этих военных условиях что-то хорошее, а футболка – одна из наиболее ценных вещей, от которых он согласен отказаться ради благой цели.
«Глядя на то, что творится в мире, я решил провести благотворительный аукцион в пользу Украины. Всю собранную сумму я передам в MTÜ Eesti Pagulasabi», - сказал он.
Традиционную красную футболку клуба «Ливерпуль», выставленную на аукцион, Клаван надевал 10 апреля 2016 года на игру Премьер-лиги на стадионе «Энфилд». Вестунг уточнил, что в этом матче «Ливерпуль» встречался с F.C. Stoke City и команда Клавана обыграла соперника со счетом 4:1.
«Стоит отметить также обстоятельство, что Клаван играл все 90 минут матча», - добавил юноша.
По его словам, ценности футболке добавляют и автографы множества футболистов – которые были и остаются поныне лучшими футболистами мира. Автографы Клаван собрал на следующий день после матча, на тренировке. Так, среди прочих, можно увидеть подписи Роберто Фирмино, Эмре Джана, Садио Мане, Джорджиньо Вейналдума и многих других игроков.
Стартовая цена футболки – 500 евро. Аукцион продлится на «Фейсбуке» до 17 марта и ставку можно сделать как под самой публикацией, так и отправив Вестунгу личное сообщение. На момент публикации в комментариях за футболку предлагали 1250 евро.
Чьи автографы имеются на футболке:
1. Рагнар Клаван #17
2. Садио Мане #19
3. Адам Лаллана #20
4. Джорджиньо Виналдум #5
5. Симон Миньоле #22
6. Натаниэль Клайн #2
7. Роберто Фирмино #11
8. Джордан Хендерсон #14
9. Даниэль Старридж #15
10. Лорис Кариус #1
11. Лукас Лейва #21
12. Эмре Джан #23
13. Джеймс Милнер #7
14. Деян Ловрен #615. Кевин Стюарт #35