В Эстонии уже началась заморозка попавших под санкции активов российских олигархов и предприятий.
В Эстонии началась заморозка попавших под санкции российских активов
В Эстонии началась заморозка попавших под санкции российских активов
Это займет определенное время из-за необходимости собрать всю информацию о таких активах, в том числе о яхтах и автомобилях, сообщает ERR.
В бюро данных по отмыванию денег поступило более 30 соответствующих сообщений, и в ближайшие дни их число значительно увеличится.
Тем не менее, по сравнению с другими странами количество российских активов в Эстонии не очень большое.
Имена владельцев замороженного имущества будут опубликованы в ежегоднике Бюро данных по отмыванию денег.