В Эстонии началась заморозка попавших под санкции российских активов

Это займет определенное время из-за необходимости собрать всю информацию о таких активах, в том числе о яхтах и автомобилях, сообщает ERR.

В бюро данных по отмыванию денег поступило более 30 соответствующих сообщений, и в ближайшие дни их число значительно увеличится.

Тем не менее, по сравнению с другими странами количество российских активов в Эстонии не очень большое.