По Куляку, вышедшему на награждение с «Z» на груди, открыли дисциплинарное производство

«По официальному запросу Международной федерации гимнастики Фонд гимнастической этики открыл дисциплинарное производство в отношении спортивного гимнаста Ивана Куляка относительно его поведения на Кубке мира по гимнастике в Дохе и назначил коллегию дисциплинарной комиссии GEF. По соображениям конфиденциальности GEF не раскрывает никаких подробностей о незавершённых или потенциальных делах и не комментирует их в ходе разбирательства. Это важно для защиты целостности процедуры, а также прав всех вовлечённых сторон.

«Нисколько. Если бы был второй шанс и я снова оказался бы перед выбором, выходить с буквой «Z» на груди или нет, поступил бы точно так же. Почему Z? Я увидел её у наших военных и посмотрел, что означает данный символ. Оказалось: «за победу» и «за мир». Я никому ничего плохого своими действиями не желал. Просто показал свою позицию. Как спортсмен я всегда буду бороться за победу и выступать за мир. Только и всего», — приводит слова Куляка «RT на русском».