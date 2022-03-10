Независимый Фонд гимнастической этики (GEF) открыл дисциплинарное производство в отношении российского гимнаста Ивана Куляка, сообщает «Чемпионат». Ранее спортсмен стал участником скандальной ситуации на этапе Кубка мира в Дохе. Куляк вышел на церемонию вручения медалей за соревнования в параллельных брусьях с буквой «Z» на груди. Примечательно, что турнир выиграл украинский гимнаст Илья Ковтун.
В отношении Куляка, вышедшего на награждение с «Z» на груди, начато дисциплинарное производство
«По официальному запросу Международной федерации гимнастики Фонд гимнастической этики открыл дисциплинарное производство в отношении спортивного гимнаста Ивана Куляка относительно его поведения на Кубке мира по гимнастике в Дохе и назначил коллегию дисциплинарной комиссии GEF. По соображениям конфиденциальности GEF не раскрывает никаких подробностей о незавершённых или потенциальных делах и не комментирует их в ходе разбирательства. Это важно для защиты целостности процедуры, а также прав всех вовлечённых сторон.
Дисциплинарное производство регулируется дисциплинарным кодексом FIG, а также международным и швейцарским законодательством», — сообщили в пресс-службе GEF.
Ивана Куляка сразу после разгоревшегося скандала спросили, не жалеет ли он о совершённом поступке:
«Нисколько. Если бы был второй шанс и я снова оказался бы перед выбором, выходить с буквой «Z» на груди или нет, поступил бы точно так же. Почему Z? Я увидел её у наших военных и посмотрел, что означает данный символ. Оказалось: «за победу» и «за мир». Я никому ничего плохого своими действиями не желал. Просто показал свою позицию. Как спортсмен я всегда буду бороться за победу и выступать за мир. Только и всего», — приводит слова Куляка «RT на русском».