Посол Эстонии в Украине: российским войскам еще далеко до выполнения цели по окружению Киева

По его, украинцы добились успехов в защите своей страны и уничтожили большое количество техники противника, поэтому армия РФ может избежать прямого контакта с Киевом и попытаться уничтожить город при помощи огня с удаленных позиций, передает Rus.ERR .

«В случае Киева цель заключается в окружении города, но это не продвигается, так как в распоряжении украинцев очень мощное противотанковое оружие. Там стоит колонна, и украинцы делают все, что в их силах, чтобы не допустить ее снабжение топливом и боеприпасами. Сегодня (9 марта – прим. ред.) похолодало до десяти градусов. Без топлива танк, по сути, превращается в холодильник», – рассказал Кууск в передаче Esimene stuudio на канале ETV в среду, добавив, что чем холоднее, тем выше потребность российских войск в топливе.