Коронавирус выявлен у 2470 жителей Эстонии, семеро скончались

По состоянию на утро 10 марта, в больницах находится 610 пациентов с коронавирусом. Из них 245 человек нуждаются в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 158 человек, или 64,5% не были вакцинированы, а 87, или 35,5% прошли курс вакцинации.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей госпитализированы были в среднем 1,7 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 5,4 невакцинированных человека в день.

За сутки в больницах открыли 77 новых историй болезни, из которых в 28 случаях пациентам потребовалась госпитализация из-за симптомов COVID-19. В среднем за последние 10 дней госпитализировали 30 пациентов с симптомами COVID-19. Скончались семь человек с коронавирусом, четверо не были вакцинированы: 67-летний мужчина, 78-летний мужчина, 80-летний мужчина, 83-летний мужчина, 87-летний мужчина, 89-летняя женщина и 92-летний мужчина.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 171,9 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 210,3 невакцинированных в день.

За сутки была введена 741 доза вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 81 случае. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 435 873 человека. Среди всего населения Эстонии как минимум одной дозой вакцины привиты 63,2%.