В январе Маардуская горуправа объявила конкурс идей «Сделаем город красивее», в рамках которого в течение трех недель жители Маарду присылали свои идеи по улучшению города. К 13 февраля на конкурс поступило 28 предложений -15 из Каллавере и 13 из Мууга. Идет голосование за лучшие идеи конкурса, которое продлится до 21 марта 2022.
В Маарду идет голосование за лучшие идеи конкурса «Сделаем город красивее»
По словам мэра города Маарду Владимира Архипова, в этом году на конкурс поступило много очень интересных и оригинальных предложений, из которых конкурсная комиссия выбрала 13 идей и вынесла их на народное голосование.
«Среди идей, не прошедших на голосование, были выделены некоторые предложения, которые будут обсуждаться горуправой, и их, по возможности, реализуют вне конкурса. Это, например, создание станций для USB зарядки и установка уличного освещения на спортивной площадке на Вильяпуу-пст.
В настоящее время в городе готовится новая программа управления дорожным движением, и в ходе этого процесса будет также обсуждаться идея о снижении предельной скорости движения машин в Мууга. Идея установки ограждений на улице Альтметса-теэ также будет рассмотрена при проектировании этой дороги. Реализация некоторых других идей возможна в сотрудничестве с частным сектором или другими организациями», — добавил мэр.
Выбранные на голосование идеи соответствуют условиям конкурса – их стоимость не превышает 30 000 евро в Каллавере и 20 000 евро в Мууга, идеи могут быть реализованы в 2022 году, и содержание предполагаемых объектов не повлечет за собой несоразмерных расходов в будущем.
Идеи от жителей Каллавере
Бассейн под открытым небом на озере Маарду (автор идеи — Мария). Построить бассейн под открытым небом у причала на озере Маарду. Элементы бассейна можно соорудить на понтонах.
Кованые подвесные качели в парке Келламяэ (автор идеи — Елизавета Б.). Установить в парке Келламяэ кованые подвесные качели, которые будут красиво сочетаться с уже имеющимися коваными элементами у пруда. На качели можно добавить декор с названием или символами города.
Столы для настольного тенниса (автор идеи — Вячеслав). Установить столы для настольного тенниса в разных парках Каллавере.
Памятник в виде таблицы Менделеева (автор идеи — Руслан Акименко). Маарду — город химиков, и в честь этого можно поставить мемориальную доску в парке Кёэба напротив Маардуского химического завода (или в другом месте). Для посетителей можно поставить стенд с историей завода.
Пункт обслуживания велосипедов (автор идеи — Мария). Создать пункты обслуживания велосипедов в районе озера Маарду, где велосипедисты смогут провести мелкий ремонт велосипеда, поменять или накачать шины. Насос можно использовать также для детских и инвалидных колясок.
Фоторамка «I LOVE MAARDU» (автор идеи — Роман Данченко). Установить в парке Келламяэ фоторамку, за которой будет открываться красивый вид. В оформлении можно использовать фразу «I LOVE MAARDU». Рамка стала бы прекрасным местом для фотографирования как для маардусцев, так и для гостей города.
Спортивная площадка между двумя детскими садами в северной части города (автор идеи — Игорь Поротиков). Установить уличные тренажерные залы на территории между Келламяэ, 1, и Нурга, 2, где люди могли бы заниматься спортом на свежем воздухе.
Идеи от жителей Мууга
Озеленение остановки автобуса 34А «Кабеликиви» (и других остановок в Мууга) (автор идеи — Малле Лумисте). Создать озеленение вокруг павильона ожидания на остановке автобуса 34А «Кабеликиви» (и других остановках в Мууга). Вокруг павильона можно высадить быстрорастущие и неприхотливые деревья и кустарники.
Горка для катания на санках в Мууга (автор идеи — Маарья Лукашенко). Соорудить горку в Мууга, чтобы у детей было безопасное место для катания на санках. Сейчас такие места находятся около дороги Альтметса-теэ и оставляют желать лучшего как в плане безопасности, так и длины спуска.
Приветственное/информационное LED-табло (автор идеи — Карель Курвитс). Синюю табличку «Маарду» на перекрестке Мууга-теэ и Альтметса-теэ можно заменить более современным решением — LED-экраном, показывающим время, температуру, скорость движения и приветственный текст. Его видели бы каждый день и гости города, и местные жители: утром он провожал бы их на работу, а вечером встречал возвращающихся домой.
Сцена под открытым небом на площадке Леннула (площадка для костров Иванова дня) в Мууга (автор идеи — MTÜ Muuga Selts). Построить сцену под открытым небом и помещение за сценой и подвести к сцене стационарное электроснабжение достаточной мощности для использования техники/музыки на мероприятиях.
Скейт-парк в Мууга (автор идеи — Хелина Аллингу). Было бы здорово, если бы в Мууга появился скейт-парк, где дети и молодежь могли бы кататься на скейтбордах, роликах, трюковых самокатах и велосипедах.
«Здравствуй, Мууга» (автор идеи — Карель Курвитс). На перекрестке Мууга-теэ и Альтметса-теэ поместить красиво оформленный текст (МУУГА + логотип Маарду). Как известно, дом начинается с красивой двери. Данное сооружение не потребует круглогодичных инвестиций.
Каждый житель Маарду старше 16 лет сможет проголосовать за две идеи, которые, по его мнению, должны быть реализованы в рамках данного конкурса.
Проголосовать можно в электронном виде на портале www.volis.ee (для входа требуется ID-карта или Mobiil-ID) или сообщить о своем выборе по электронной почте: linnavalitsus@maardu.ee. В письме необходимо указать свое полное имя, личный код и идею (идеи), за которые вы желаете проголосовать. NB! Голоса без личного кода не учитываются. Голосование будет проходить до 21 марта 2022 года.