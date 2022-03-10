В Маарду идет голосование за лучшие идеи конкурса «Сделаем город красивее»

По словам мэра города Маарду Владимира Архипова, в этом году на конкурс поступило много очень интересных и оригинальных предложений, из которых конкурсная комиссия выбрала 13 идей и вынесла их на народное голосование.

«Среди идей, не прошедших на голосование, были выделены некоторые предложения, которые будут обсуждаться горуправой, и их, по возможности, реализуют вне конкурса. Это, например, создание станций для USB зарядки и установка уличного освещения на спортивной площадке на Вильяпуу-пст.

В настоящее время в городе готовится новая программа управления дорожным движением, и в ходе этого процесса будет также обсуждаться идея о снижении предельной скорости движения машин в Мууга. Идея установки ограждений на улице Альтметса-теэ также будет рассмотрена при проектировании этой дороги. Реализация некоторых других идей возможна в сотрудничестве с частным сектором или другими организациями», — добавил мэр.

Выбранные на голосование идеи соответствуют условиям конкурса – их стоимость не превышает 30 000 евро в Каллавере и 20 000 евро в Мууга, идеи могут быть реализованы в 2022 году, и содержание предполагаемых объектов не повлечет за собой несоразмерных расходов в будущем.

Идеи от жителей Каллавере

Бассейн под открытым небом на озере Маарду (автор идеи — Мария). Построить бассейн под открытым небом у причала на озере Маарду. Элементы бассейна можно соорудить на понтонах.

Кованые подвесные качели в парке Келламяэ (автор идеи — Елизавета Б.). Установить в парке Келламяэ кованые подвесные качели, которые будут красиво сочетаться с уже имеющимися коваными элементами у пруда. На качели можно добавить декор с названием или символами города.

Столы для настольного тенниса (автор идеи — Вячеслав). Установить столы для настольного тенниса в разных парках Каллавере.

Памятник в виде таблицы Менделеева (автор идеи — Руслан Акименко). Маарду — город химиков, и в честь этого можно поставить мемориальную доску в парке Кёэба напротив Маардуского химического завода (или в другом месте). Для посетителей можно поставить стенд с историей завода.

Пункт обслуживания велосипедов (автор идеи — Мария). Создать пункты обслуживания велосипедов в районе озера Маарду, где велосипедисты смогут провести мелкий ремонт велосипеда, поменять или накачать шины. Насос можно использовать также для детских и инвалидных колясок.

Фоторамка «I LOVE MAARDU» (автор идеи — Роман Данченко). Установить в парке Келламяэ фоторамку, за которой будет открываться красивый вид. В оформлении можно использовать фразу «I LOVE MAARDU». Рамка стала бы прекрасным местом для фотографирования как для маардусцев, так и для гостей города.

Спортивная площадка между двумя детскими садами в северной части города (автор идеи — Игорь Поротиков). Установить уличные тренажерные залы на территории между Келламяэ, 1, и Нурга, 2, где люди могли бы заниматься спортом на свежем воздухе.

Идеи от жителей Мууга