Несмотря на то, что, например, о взрывоопасных цистернах с аммиаком в портах Мууга или Силламяэ говорилось много, люди понятия не имеют о том, что они должны делать в случае возможной аварии, пишет Postimees.
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В Эстонии нет единой системы оповещения на случай чрезвычайного положения
В Эстонии нет единой системы оповещения на случай чрезвычайного положения
«Через AKOS передать информацию на все мобильные телефоны можно в течение получаса — время зависит от того, готов ли уже текст сообщения или его нужно составить. Запланированная скорость рассылки — 500 SMS в секунду», - сказала Мурд.
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