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В Эстонии нет единой системы оповещения на случай чрезвычайного положения

Тийна Лаура Киммель
В Эстонии нет единой системы оповещения на случай чрезвычайного положения
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Фото: Artur Kuus

Несмотря на то, что, например, о взрывоопасных цистернах с аммиаком в портах Мууга или Силламяэ говорилось много, люди понятия не имеют о том, что они должны делать в случае возможной аварии, пишет Postimees.

«Через AKOS передать информацию на все мобильные телефоны можно в течение получаса — время зависит от того, готов ли уже текст сообщения или его нужно составить. Запланированная скорость рассылки — 500 SMS в секунду», - сказала Мурд.

Но у дела есть и вторая сторона: оповещение напрямую зависит от наличия сети. А мы еще помним, как 16 февраля клиенты Telia столкнулись с неприятным сюрпризом: связь была нарушена, из других сетей в Telia невозможно было дозвониться, а сами клиенты оператора не могли дозвониться на несколько важных инфолиний и мобильная парковка не работала. В свете этого возникает легкое сомнение, что в случае сбоя или отключения электричества система оповещения для спасения жизней будет работать.

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