В Эстонии нет единой системы оповещения на случай чрезвычайного положения

«Через AKOS передать информацию на все мобильные телефоны можно в течение получаса — время зависит от того, готов ли уже текст сообщения или его нужно составить. Запланированная скорость рассылки — 500 SMS в секунду», - сказала Мурд.

Но у дела есть и вторая сторона: оповещение напрямую зависит от наличия сети. А мы еще помним, как 16 февраля клиенты Telia столкнулись с неприятным сюрпризом: связь была нарушена, из других сетей в Telia невозможно было дозвониться, а сами клиенты оператора не могли дозвониться на несколько важных инфолиний и мобильная парковка не работала. В свете этого возникает легкое сомнение, что в случае сбоя или отключения электричества система оповещения для спасения жизней будет работать.