F1 возьмет нового гонщика вместо Никиты Мазепина

В прошлое воскресенье Haas сообщила, что из-за вторжения России в Украину расторгает договор с Мазепиным. Также был расторгнут и спонсорский договор с преприятием «Уралкалий», который принадлежит отцу Мазепина.

Поскольку сезон почти начался, Haas пришлось действовать быстро. В команду вернулся 29-летний Магнуссен, который катался тут с 2017 по 2020 гг. Как сообщает пресс-служба команды, с датчанином заключили договор на несколько лет.

«Я был очень удивлен и взволнован, когда мне позвонили из Haas. В 2022 году я поглядывал в другом направлении, но возможность соревноваться в F1, да еще и в команде, которую я очень хорошо знаю, была крайне заманчивой», — сказал датчанин.