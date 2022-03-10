Базирующаяся в США команда F1 Haas сообщила, что вместо россиянина Никиты Мазепина возьмет бывшего гонщика команды Кевина Магнуссена.
F1 возьмет нового гонщика вместо Никиты Мазепина
В прошлое воскресенье Haas сообщила, что из-за вторжения России в Украину расторгает договор с Мазепиным. Также был расторгнут и спонсорский договор с преприятием «Уралкалий», который принадлежит отцу Мазепина.
Поскольку сезон почти начался, Haas пришлось действовать быстро. В команду вернулся 29-летний Магнуссен, который катался тут с 2017 по 2020 гг. Как сообщает пресс-служба команды, с датчанином заключили договор на несколько лет.
«Я был очень удивлен и взволнован, когда мне позвонили из Haas. В 2022 году я поглядывал в другом направлении, но возможность соревноваться в F1, да еще и в команде, которую я очень хорошо знаю, была крайне заманчивой», — сказал датчанин.
Haas связывали с несколькими пилотами. Среди возможных имен звучали Пьетро Фиттипальди. Также с командой связывали Нико Хюлькенберга, оскара Пиастри и Антонио Джиовицанни.
Welcome back, K-Mag! 🇩🇰@KevinMagnussen will partner @SchumacherMick in our 2022 driver line-up 🤝#HaasF1 pic.twitter.com/L4bz9TfMcR— Haas F1 Team (@HaasF1Team) March 9, 2022