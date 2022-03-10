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F1 возьмет нового гонщика вместо Никиты Мазепина

rus.postimees.ee
F1 возьмет нового гонщика вместо Никиты Мазепина
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Кевин Магнуссен.
Кевин Магнуссен. Фото: JOE KLAMAR/AFP

Базирующаяся в США команда F1 Haas сообщила, что вместо россиянина Никиты Мазепина возьмет бывшего гонщика команды Кевина Магнуссена.

В прошлое воскресенье Haas сообщила, что из-за вторжения России в Украину расторгает договор с Мазепиным. Также был расторгнут и спонсорский договор с преприятием «Уралкалий», который принадлежит отцу Мазепина.

Поскольку сезон почти начался, Haas пришлось действовать быстро. В команду вернулся 29-летний Магнуссен, который катался тут с 2017 по 2020 гг. Как сообщает пресс-служба команды, с датчанином заключили договор на несколько лет.

«Я был очень удивлен и взволнован, когда мне позвонили из Haas. В 2022 году я поглядывал в другом направлении, но возможность соревноваться в F1, да еще и в команде, которую я очень хорошо знаю, была крайне заманчивой», — сказал датчанин.

Haas связывали с несколькими пилотами. Среди возможных имен звучали Пьетро Фиттипальди. Также с командой связывали Нико Хюлькенберга, оскара Пиастри и Антонио Джиовицанни.

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