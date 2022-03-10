Чт, 10.03.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Finnair предоставляет украинцам скидку в 95 процентов на полеты в Хельсинки

rus.postimees.ee
Finnair предоставляет украинцам скидку в 95 процентов на полеты в Хельсинки
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Самолет Finnair в Таллинне.
Самолет Finnair в Таллинне. Фото: Sander Ilvest

Финская авиакомпания Finnair объявила о предоставлении 95-процентной скидки на авиабилеты из Варшавы, Гданьска, Кракова, Будапешта и Праги в Хельсинки бегущим от войны украинцам.

Скидку на билет можно получить на сайте авиакомпании по коду Ukraine95 до конца марта, однако налоги и аэропортовые сборы придется оплатить в полном объеме, пишет Yle.

Авиакомпания напоминает, что украинцы сейчас могут путешествовать по Шенгенской зоне без паспорта – достаточно свидетельства о рождении.

Finnair сообщил, что поддерживает жертв войны в Украине через Unifec, а его клиенты направили на благотворительность в пользу Украины бонусных миль более чем на 200 тысяч евро.

Ключевые слова
Наверх