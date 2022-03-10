Финская авиакомпания Finnair объявила о предоставлении 95-процентной скидки на авиабилеты из Варшавы, Гданьска, Кракова, Будапешта и Праги в Хельсинки бегущим от войны украинцам.
Finnair предоставляет украинцам скидку в 95 процентов на полеты в Хельсинки
Finnair предоставляет украинцам скидку в 95 процентов на полеты в Хельсинки
Скидку на билет можно получить на сайте авиакомпании по коду Ukraine95 до конца марта, однако налоги и аэропортовые сборы придется оплатить в полном объеме, пишет Yle.
Авиакомпания напоминает, что украинцы сейчас могут путешествовать по Шенгенской зоне без паспорта – достаточно свидетельства о рождении.
Finnair сообщил, что поддерживает жертв войны в Украине через Unifec, а его клиенты направили на благотворительность в пользу Украины бонусных миль более чем на 200 тысяч евро.
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