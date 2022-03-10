Finnair предоставляет украинцам скидку в 95 процентов на полеты в Хельсинки

Скидку на билет можно получить на сайте авиакомпании по коду Ukraine95 до конца марта, однако налоги и аэропортовые сборы придется оплатить в полном объеме, пишет Yle.

Авиакомпания напоминает, что украинцы сейчас могут путешествовать по Шенгенской зоне без паспорта – достаточно свидетельства о рождении.