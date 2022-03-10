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РЕПОРТАЖ ⟩ Медсестры о ситуации в больнице: иногда мы плачем друг у друга на плече

Кертту Кирьянен
Сандер Ильвест
Медсестры о ситуации в больнице: иногда мы плачем друг у друга на плече
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Хотя из-за войны ситуация в больницах и ковид-отделениях отошла на второй план, говорить об этом важно.
Хотя из-за войны ситуация в больницах и ковид-отделениях отошла на второй план, говорить об этом важно. Фото: Sander Ilvest

Одинокий человек в палате смотрит в стену, в его глазах отражается усталость. Каждый вдох дается ему с трудом, утомляет. На заднем плане снуют медиуи. В Северо-Эстонской региональной больнице (PERH) в среду утром журналистов Postimees принимают заведующая сестринством отделения «Ковид I» Маргит Трийк и заведующая сестринством Центра внутренних болезней Юлия Мае.

Осенью, когда открыли ковид-отделение, сотрудники думали, что в этот раз пройдет легче. Было ощущение, что волна продлится месяц-два, не больше. Однако последние несколько месяцев оказались для персонала самыми напряженными. В какой-то момент персонал начал массово заболевать, девять медсестер и семь санитаров вышли из строя в течение дня, люди много работают сверхурочно. Февраль прошел тяжелее других месяцев.

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