РЕПОРТАЖ ⟩ Медсестры о ситуации в больнице: иногда мы плачем друг у друга на плече

Осенью, когда открыли ковид-отделение, сотрудники думали, что в этот раз пройдет легче. Было ощущение, что волна продлится месяц-два, не больше. Однако последние несколько месяцев оказались для персонала самыми напряженными. В какой-то момент персонал начал массово заболевать, девять медсестер и семь санитаров вышли из строя в течение дня, люди много работают сверхурочно. Февраль прошел тяжелее других месяцев.