Одинокий человек в палате смотрит в стену, в его глазах отражается усталость. Каждый вдох дается ему с трудом, утомляет. На заднем плане снуют медиуи. В Северо-Эстонской региональной больнице (PERH) в среду утром журналистов Postimees принимают заведующая сестринством отделения «Ковид I» Маргит Трийк и заведующая сестринством Центра внутренних болезней Юлия Мае.
Для подписчиков
РЕПОРТАЖ ⟩ Медсестры о ситуации в больнице: иногда мы плачем друг у друга на плече
Медсестры о ситуации в больнице: иногда мы плачем друг у друга на плече