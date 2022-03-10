Жителей Эстонии предупреждают: мошенники пытаются заработать на войне в Украине

С помощью мошеннических электронных писем на тему войны пытаются собирать данные людей и распространять вредоносное ПО. Преступники также представляются благотворительными организациями и просят доверчивых людей сделать пожертвования в криптовалюте.

Например, киберпреступники отправляют электронные письма на тему войны с прикрепленным zip-файлом с вирусом. «Сотрудники одного госучреждения получили электронное письмо с такой вредоносной программой и сообщили об этом в RIA. Пытались создать впечатление, что письмо якобы от действующей в Чехии международной организации, членом которой является и эстонское учреждение, получившее письмо», — сказал руководитель отдела по рассмотрению киберинцидентов RIA (CERT-EE) Тыну Таммер.

Преступники также претворяются благотворительными организациями, которые собирают пожертвования, чтобы присвоить деньги себе. «На прошлой неделе мы получили сообщение о том, что распространяются электронные письма, которое якобы от главы польского отделения ЮНИСЕФ. Письма назывались «URGENT: Children in Ukraine need help». В электронном письме, в котором прикрывались ЮНИСЕФ, было указано, как люди могут пожертвовать криптовалюту (биткойн и эфириум), чтобы помочь украинским детям. Однако эти пожертвования пошли бы преступникам», — добавил Таммер.

RIA не знает, стали ли жители Эстонии жертвой этого мошенничества. «В то же время мы можем никогда об этом не узнать: доверчивый человек считает, что сделал перевод нуждающимся, а не финансовым мошенникам», — сказал руководитель CERT-EE.

Помимо этого, распространяются электронные письма с помощью которых пытаются собрать данные людей. RIA заметил электронные письма, в которых пытаются узнать, какую из сторон в войне люди поддерживают. В другом письме по низким ценам предлагались транспортные услуги в Беларусь и Россию. Такие абсурдные письма пытаются собрать данные людей, а затем использовать их в других целях.