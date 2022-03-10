Чт, 10.03.2022
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ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ⟩ Пресс-конференция кабмина Эстонии по итогам сегодняшнего заседания

rus.postimees.ee
Пресс-конференция кабмина Эстонии по итогам сегодняшнего заседания
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Дом Стенбока, подсвеченный в цветах флага Украины.
Дом Стенбока, подсвеченный в цветах флага Украины. Фото: Eero Vabamägi/Postimees

Сегодня в 10 часов утра началось заседание правительства. После его окончания члены кабинета министров дадут пресс-конференцию. Rus.Postimees будет вести прямую трансляцию мероприятия. Начало запланировано на 12 часов.

В пресс-конференции примут участие министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус, министр здоровья и труда Танель Кийк, министр обороны Калле Лаанет, министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс и министр сельского хозяйства Урмас Круузе.

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