Сегодня в 10 часов утра началось заседание правительства. После его окончания члены кабинета министров дадут пресс-конференцию. Rus.Postimees будет вести прямую трансляцию мероприятия. Начало запланировано на 12 часов.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ⟩ Пресс-конференция кабмина Эстонии по итогам сегодняшнего заседания
Пресс-конференция кабмина Эстонии по итогам сегодняшнего заседания
В пресс-конференции примут участие министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус, министр здоровья и труда Танель Кийк, министр обороны Калле Лаанет, министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс и министр сельского хозяйства Урмас Круузе.