Сегодня состоялась пресс-конференця правительства Эстонии по итогам его утреннего заседания. Rus.Poestimees вел прямую трансляцию мероприятия.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ⟩ Пресс-конференция кабмина Эстонии: украинские беженцы прибывают по тысяче в день, Эстония укрепляет оборону и сельское хозяйство
В пресс-конференции приняли участие министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус, министр здоровья и труда Танель Кийк, министр обороны Калле Лаанет, министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс и министр сельского хозяйства Урмас Круузе.
Главной темой стала ситуация в Украине, а также в Эстонии в связи с наплывом военных беженцев, были затронуты вопросы безопасности нашей страны и ковид.
В Эстонию прибыло 12 488 граждан Украины
По словам министра финансов Кейт Пентус-Розиманнус, сегодня кабмин утвердил решения по 22 вопросам. Местные органы власти получили право присваивать персональные коды военным беженцам из Украины, Департаменту социального страхования предоставлено право создавать персональные коды.
По поводу деятельности Эстонии в сфере военного конфликта министр финансов отметила два направленияя. Первое касается оказания помощи Украине. Большая часть вооружений и снаряжения уже прибыла туда и применяется. Второе направление – укрепление обороноспособности НАТО.
Третье важное направление, по словам Пентус-Розиманнус, касается украинских военных беженцев: «По состоянию на сегодняшнее утро в Эстонию прибыло 12 488 граждан Украины, из них 3 002 транзитом, среди прибывших 4 295 детей. Некоторые из них совсем маленькие». Министр напомнила, что со вчерашнего дня в Эстонии действует режим временной защиты для военных беженцев, который уже сейчас используется очень активно: «Это позволит им получить вид на жительство и медицинскую страховку, дети смогут ходить в школу и т. д».
Она выразила благодарность всем помогающим в процессе приема и размещения беженцев, а также подчеркнула: «Это не спринт. Не та ситуация, которая упростится в течение нескольких дней. Мы должны быть готовы к марафону. Это означает, что мы проявили очень трогательную готовность помочь и теперь как страна в целом должны быть готовы помогать на долгосрочной основе».
От сдерживающей позиции к оборонительной
Министр обороны Калле Лаанет упомянул о том, каковы нынешние цели Путина в войне с Украиной. «Во-первых, сломить боевой дух украинских бойцов. Во-вторых, сломить единство Запада», – считает Лаанет, который также подчеркнул необходимость сделать все возможное, чтобы помочь Украине и укрепить оборону своей сраны.
Министр уведомил, что в Эстонии сейчас находятся 1 900 солдат союзных стран и это число растет: «Нам нужно перейти от сдерживающей позиции к оборонительной. Для этого нужны четкие, последовательные учения. Однако мы склонны к упрощенному представлению, что если на нашей земле стоит британский военный сапог, то мы защищены».
Туристические визы для граждан РФ отменены
Министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс сообщила, что ее ведомство активно работает над тем, чтобы сделать меры Эстонии по защите и сдерживанию более эффективными, чем раньше. «Если говорить о поддержке Украины в целом, то одна из мер заключается в том, – уточнила министр, – что мы пытаемся лучше координировать доставку помощи в Украину. Мы также продолжаем бороться с дезинформацией из России. В свете ситуации в Украине также очень важна и ядерная безопасность.»
На вопрос о ситуации с визами для граждан Российской Федерации Лийметс ответила, что сейчас планируется временно приостановить выдачу некоторых виз до окончания боевых действий: «Важно отметить, что есть исключения. Мы продолжим выдавать визы тем, у кого здесь семья, больной родственник и т.д. Туристические визы для граждан РФ отменены».
Логистическая трансформация требует времени
Министр сельского хозяйства Урмас Круузе отметил, что повседневная жизнь резко изменилась и сектор сельского хозяйства не остался в стороне от текущего кризиса. Его логистическая трансформация потребует времени. Но это не значит, что с прилавков исчезнут продукты: «И специалисты, и министерство работают над тем, чтобы у людей были запасы продовольствия».
Отдельное беспокойство, по словам Круузе, вызывает в животноводстве сектор свиноводства, которому и раньше приходилось нелегко: «Теперь, кроме кормов для животных, добавился вопрос удобрений. Основная их часть импортировались из России и Беларуси. Цены выросли в несколько раз, поэтому мы ежедневно сталкиваемся с трудностями».
Упомянув серьезные проблемы у фермеров, Круузе, однако, уведомил, что на рассмотрение Комиссии ЕС по сельскому хозяйству скоро будет представлен пакет кризисных мер на 450 миллионов евро.
На следующей неделе возможны новые ослабления ограничений
Министр здоровья и труда Танель Кийк назвал действия России в отношении Украины геноцидом и добавил, что военным беженцам необходимо предоставлять все виды услуг: «Важно, чтобы вся помощь была максимально скоординирована. Я надеюсь, что сотрудничество будет улучшаться с каждым днем». Кийк уточнил, что число военных беженцев прирастает на тысячу каждый день.
Министр согласился, что тема ковида сейчас отошла на второй план: «При этом мы видим, что число заражений снижается. Как и следовало ожидать, во вторник на больничном лечении было 25 новых пациентов. Но это не значит, что вирус исчез».
На вопрос об окончательной отмене ограничений, Кийк философски заметил, что в этом мире нет ничего окончательного. «Глядя на другие страны, можно предположить, что весной и летом новых ограничений не будет. Если мы хотим, чтобы осенью страна была максимально открыта, то здесь ключевое значение имеет вакцинация. У нас нет оснований полагать, что не появится шестой штамм», – уточнил министр.
По сего словам, правительство пришло к такому соглашению: как только среднее значение госпитализций в течение 10 дней будет ниже 25, состоится сеанс телефонной связи, и на следующий день будут снижены требования по ковид-паспортам и снято ограничение по времени работы. На данный момент представлется реальным достичь этого во вторник следующей недели.