ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ⟩ Пресс-конференция кабмина Эстонии: украинские беженцы прибывают по тысяче в день, Эстония укрепляет оборону и сельское хозяйство

В пресс-конференции приняли участие министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус, министр здоровья и труда Танель Кийк, министр обороны Калле Лаанет, министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс и министр сельского хозяйства Урмас Круузе.

Главной темой стала ситуация в Украине, а также в Эстонии в связи с наплывом военных беженцев, были затронуты вопросы безопасности нашей страны и ковид.

В Эстонию прибыло 12 488 граждан Украины

По словам министра финансов Кейт Пентус-Розиманнус, сегодня кабмин утвердил решения по 22 вопросам. Местные органы власти получили право присваивать персональные коды военным беженцам из Украины, Департаменту социального страхования предоставлено право создавать персональные коды.

По поводу деятельности Эстонии в сфере военного конфликта министр финансов отметила два направленияя. Первое касается оказания помощи Украине. Большая часть вооружений и снаряжения уже прибыла туда и применяется. Второе направление – укрепление обороноспособности НАТО.

Третье важное направление, по словам Пентус-Розиманнус, касается украинских военных беженцев: «По состоянию на сегодняшнее утро в Эстонию прибыло 12 488 граждан Украины, из них 3 002 транзитом, среди прибывших 4 295 детей. Некоторые из них совсем маленькие». Министр напомнила, что со вчерашнего дня в Эстонии действует режим временной защиты для военных беженцев, который уже сейчас используется очень активно: «Это позволит им получить вид на жительство и медицинскую страховку, дети смогут ходить в школу и т. д».

Она выразила благодарность всем помогающим в процессе приема и размещения беженцев, а также подчеркнула: «Это не спринт. Не та ситуация, которая упростится в течение нескольких дней. Мы должны быть готовы к марафону. Это означает, что мы проявили очень трогательную готовность помочь и теперь как страна в целом должны быть готовы помогать на долгосрочной основе».

От сдерживающей позиции к оборонительной

Министр обороны Калле Лаанет упомянул о том, каковы нынешние цели Путина в войне с Украиной. «Во-первых, сломить боевой дух украинских бойцов. Во-вторых, сломить единство Запада», – считает Лаанет, который также подчеркнул необходимость сделать все возможное, чтобы помочь Украине и укрепить оборону своей сраны.

Министр уведомил, что в Эстонии сейчас находятся 1 900 солдат союзных стран и это число растет: «Нам нужно перейти от сдерживающей позиции к оборонительной. Для этого нужны четкие, последовательные учения. Однако мы склонны к упрощенному представлению, что если на нашей земле стоит британский военный сапог, то мы защищены».

Туристические визы для граждан РФ отменены