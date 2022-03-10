Медицинский центр Confido просит связаться с ним всех квалифицированных врачей, медсестер, психологов и других медицинских работников, вынужденных покинуть Украину из-за войны, чтобы помочь им найти работу по специальности в Эстонии. Обращаться следует по электронной почте по специально для этого созданному адресу: ukr@confido.ee.
Confido приглашает к сотрудничеству медиков, вынужденных покинуть Украину из-за войны
«Мы уверены, что медицинские работники, которым внезапно пришлось стать военными беженцами, хотят как можно скорее продолжить работать по профессии. То есть, оказывать помощь тем, кто в ней нуждается, потому что это их миссия. Коллектив Confido хочет максимально поддержать их в этом стремлении», — подчеркнула Пирет Пылдре-Вахур, руководитель по персоналу Медицинского центра Confido, и добавила, что это касается как имеющих соответствующее образование врачей, медсестер, психологов, так и любого другого медицинского персонала.
«Поэтому мы просим всех, кто контактирует с военными беженцами, как можно шире распространить это приглашение, чтобы мы могли вместе искать и находить решения, для того, чтобы медики, получившие образование в Украине, могли использовать свои знания и навыки, поддерживая наших местных медицинских работников в оказании помощи военным беженцам», – сказала Пирет Пылдре-Вахур, отметив, что предприятие со своей стороны также информирует все организации, занимающиеся приемом беженцев.
Заявления принимаются по электронной почте по адресу ukr@confido.ee, на дополнительные вопросы также отвечает специалист по персоналу Лилли Херман +372 5887 5176.