Confido приглашает к сотрудничеству медиков, вынужденных покинуть Украину из-за войны.

«Мы уверены, что медицинские работники, которым внезапно пришлось стать военными беженцами, хотят как можно скорее продолжить работать по профессии. То есть, оказывать помощь тем, кто в ней нуждается, потому что это их миссия. Коллектив Confido хочет максимально поддержать их в этом стремлении», — подчеркнула Пирет Пылдре-Вахур, руководитель по персоналу Медицинского центра Confido, и добавила, что это касается как имеющих соответствующее образование врачей, медсестер, психологов, так и любого другого медицинского персонала.

«Поэтому мы просим всех, кто контактирует с военными беженцами, как можно шире распространить это приглашение, чтобы мы могли вместе искать и находить решения, для того, чтобы медики, получившие образование в Украине, могли использовать свои знания и навыки, поддерживая наших местных медицинских работников в оказании помощи военным беженцам», – сказала Пирет Пылдре-Вахур, отметив, что предприятие со своей стороны также информирует все организации, занимающиеся приемом беженцев.