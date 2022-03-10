Как сэкономить: для ремонта соседние дома могли бы объединиться

«Процесс пошел, когда город Раквере начал работу над архитектурным решением улицы Семинари. Первые два-три дома начали ремонтировать с помощью пособий на реновацию, но инициатива города привела к более масштабному ремонту. Поэтому в случае масштабной реконструкции очень важно видеть общую картину и ставить долгосрочные планы», — подчеркнул Яадла.

По его словам, экономия денег тоже немалая. «Например, в одном случае двум соседним домам, которые вместе начали реновацию, удалось сэкономить 20% за счет совместной закупки материалов», — сказал он.

Хороший пример подает и Тарту, где в рамках проекта Open Lab планируется реконструировать три девятиэтажных жилых дома в Аннелинне, превратив их с помощью инновационных панелей в современные здания с почти нулевым энергопотреблением. «Это также хороший пример реновации, которая влияет на городскую среду», — отметил Яадла.