Эстонский союз квартирных товариществ (EKÜL) советует квартирным товариществам сотрудничать и организовывать совместные ремонты, объединяясь с соседним домом или даже с группой домов. По словам председателя правления EKÜL Андреса Яадла, такой пример уже есть: совместная работа товариществ на улице Семинари в Раквере.
Как сэкономить: для ремонта соседние дома могли бы объединиться
«Процесс пошел, когда город Раквере начал работу над архитектурным решением улицы Семинари. Первые два-три дома начали ремонтировать с помощью пособий на реновацию, но инициатива города привела к более масштабному ремонту. Поэтому в случае масштабной реконструкции очень важно видеть общую картину и ставить долгосрочные планы», — подчеркнул Яадла.
По его словам, экономия денег тоже немалая. «Например, в одном случае двум соседним домам, которые вместе начали реновацию, удалось сэкономить 20% за счет совместной закупки материалов», — сказал он.
Хороший пример подает и Тарту, где в рамках проекта Open Lab планируется реконструировать три девятиэтажных жилых дома в Аннелинне, превратив их с помощью инновационных панелей в современные здания с почти нулевым энергопотреблением. «Это также хороший пример реновации, которая влияет на городскую среду», — отметил Яадла.
По словам председателя правления EKÜL, вскоре в этом направлении начнет работать целая европейская программа, поддерживающая устойчивость жилья. В качестве представителя Эстонии в программе участвует Эстонский союз квартирных товариществ. Проект сотрудничества называется SHAPE-EU, рассчитан на два года и включает десять партнеров из разных стран ЕС. Проект финансируется Программой единого рынка Европейского Союза и управляется Housing Europe.