Viking Line вводит наценку за топливо на все регулярные и круизные рейсы

Как пишет BNS, на билеты, купленные до 10 марта, наценка начисляться не будет при условии, что в бронирование не вносятся изменения. Если за билет на забронированную поездку пассажир заплатит только по прибытии в порт на регистрацию, к стоимости билета будет добавлена наценка за топливо.

«В связи с нападением России на Украину резко изменилась общая экономическая ситуация и выросли цены на топливо. В результате многие отрасли экономики, в том числе, судоходство, несут серьезные убытки. В этих условиях мы вынуждены принять чрезвычайные меры, поскольку цены на топливо за короткое время поднялись быстрее, чем можно было ожидать. Поскольку финансовое положение предприятия из-за долго длившейся пандемии коронавируса остается сложным, в условиях дополнительных расходов мы не смогли обойтись без наценки за топливо на наши билеты», - пояснил менеджер по продажам Viking Line Кай Таколандер.

Наценка за топливо в размере 1 евро 90 центов за билет в одном направлении начала действовать на линиях Таллинн-Хельсинки, Хельсинки-Стокгольм, Хельсинки-Мариехамн, Турку-Мариехамн, Мариехамн-Стокгольм и Мариехамн-Капелльшер. Наценка в размере 2 евро 90 центов за билет в одном направлении с 10 марта начала действовать на линиях Хельсинки-Стокгольм и Турку-Стокгольм.